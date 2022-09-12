Burak Elmas'a telefonlu taciz! "Basiretsiz. Rezil ettin bizi. Başkan Terim olacak"

Galatasaray Spor Kulübü'nün bir önceki başkanı Burak Elmas, Twitter üzerinden şahsi cep telefonu numarasının bir takım hesaplar üzerinden dağıtıldığını bu nedenle kendisine gelen hakaret içerikli mesajlardan dolayı suç duyurusunda bulundu. Burak Elmas telefonuna gelen bir mesajla şoke oldu. Tanımadığı yabancı bir numara üzerinden gelen mesajda 'Fatih Terim gelecek siz gideceksiniz' yazıyordu.