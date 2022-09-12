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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:07

Burak Elmas'a telefonlu taciz! "Basiretsiz. Rezil ettin bizi. Başkan Terim olacak"

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Burak Elmas’a telefonlu taciz! Basiretsiz. Rezil ettin bizi. Başkan Terim olacak

Galatasaray Spor Kulübü'nün bir önceki başkanı Burak Elmas Twitter üzerinden şahsi cep telefonu numarasının bir takım hesaplar üzerinden dağıtıldığını bu nedenle kendisine gelen hakaret içerikli mesajlardan dolayı suç duyurusunda bulundu. Kendisine gelen, 'Basiretsiz, rezil ettin bizi. Başkan Fatih Terim olacak' şeklinde mesajları savcılığa sunan Elmas, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Savcılık bir şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün bir önceki başkanı Burak Elmas, Twitter üzerinden şahsi cep telefonu numarasının bir takım hesaplar üzerinden dağıtıldığını bu nedenle kendisine gelen hakaret içerikli mesajlardan dolayı suç duyurusunda bulundu. Burak Elmas telefonuna gelen bir mesajla şoke oldu. Tanımadığı yabancı bir numara üzerinden gelen mesajda 'Fatih Terim gelecek siz gideceksiniz' yazıyordu.

ŞAHSİ NUMARAMI SOSYAL MEDYADAN YAYDILAR

Gelen mesajın devamında 'Burak kullanıyor musun hala bu numarayı? Basiretsiz, beceriksiz, rezil ettin bizi. Senden utandığım kadar kimseden utanmadım' şeklinde mesajlar yazıyordu. Telefonuna gelen mesajlarla savcılığa giden Elmas suç duyurusunda bulunda bulundu. Galatasaray Başkanı savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde sosyal medyada aleyhe algı yapmak isteyenlerin Twitter üzerinden şahsi cep telefonu numarasını yaydığını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu nedenle telefonuna sıkça mesajlar geldiğini, bu mesajlarda şahsına hakaretlerde bulunulduğunu ve huzurunun bozulduğunu anlattı. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Burak Elmas'ın telefonuna mesaj atan kişi yada kişiler hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Elmas'a mesaj atan bir kişinin 53 yaşındaki Cevat Y., olduğunu tespit etti.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılıkta ifade veren Cevat Y., söz konusu mesajları Burak Elmas'a kendisinin attığını ancak amacının hakaret etmek olmadığını söyledi. savcılık yürütülen soruşturma sonunda Cevat Y., hakkında 'Sesli veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Burak Elmas'a telefonlu taciz! "Basiretsiz. Rezil ettin bizi. Başkan Terim olacak"
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