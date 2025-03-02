Buruk’tan taraftara: Kenetlenelim

Galatasaray
dün Kasımpaşa maçı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, camiaya mesaj verdi. 1 maçlık cezası onandığı için bugün kulübedeki yerini alamayacak olan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarlara şu sözlerle seslendi: "Büyük Galatasaray taraftarı, mayıs tekrar yaklaşıyor. Bundan önceki iki senede nasıl hep beraber başardıysak, bu sene de hep beraber başaracağız. Her şeyin farkındayız. Bu şampiyonlukta ne kadar güçlü olduğumuzu göstermenin zamanı geldi.
Bunun için hep birlikte kenetlenelim. Kenetlenelim, başka Galatasaray yok."