Buruk’tan taraftara: Kenetlenelim

dün Kasımpaşa maçı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, camiaya mesaj verdi. 1 maçlık cezası onandığı için bugün kulübedeki yerini alamayacak olan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarlara şu sözlerle seslendi: "Büyük Galatasaray taraftarı, mayıs tekrar yaklaşıyor. Bundan önceki iki senede nasıl hep beraber başardıysak, bu sene de hep beraber başaracağız.Bunun için hep birlikte kenetlenelim. Kenetlenelim, başka Galatasaray yok."