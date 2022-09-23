Cimbom’da forma Aslan’ın ağzında! G.Saray’da ilk 11 yarışı...

BÜLENT TİMURLENK

RASHİCA ÖNEMLİ BİR JOKER!

Transferin son haftasında gelenler kulübenin kalitesini arttırdı. Okan Buruk'un 8 pozisyonda bir bankosu olacağını (bu elbette sakatlık ve cezalarla değişebilir), 3 mevkide ise arayışın süreceğini düşünüyorum, sol bek, iki kanattan biri ve santrfor… Mata'nın varlığı Mertens için alternatif. İcardi hazır olduğunda bir numaralı santrfor olur. Günümüz futbolunda sahaya çıkardığın ilk 11 kadar elinizdeki 5 oyuncu değişiklik hakkıyla oyunu ve tabelayı ne kadar değiştirebildiğiniz sizin teknik adamlık hanenize yazıyor.