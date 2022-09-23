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Giriş Tarihi: 23.9.2022 09:55 Son Güncelleme: 23.9.2022 10:00

Cimbom'da forma Aslan'ın ağzında! G.Saray'da ilk 11 yarışı...

MEHMET ÖZCAN
Cimbom’da forma Aslan’ın ağzında! G.Saray’da ilk 11 yarışı...

Yedi haftada 16 oyuncu deneyen Okan Buruk, beş futbolcunun adını banko yazdı. Kalan 6 futbolcu için ise kıyasıya yarış var. Mertens ile Mata değişerek oynayacak. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 7 haftada 11'inde 16 farklı isme görev verdi. Milli arada yardımcılarıyla durum değerlendirmesinde bulunan Buruk, 5 banko belirledi. Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Nelsson ile Abdülkerim ve ön liberoda Torreira'nın formaları garanti.

Bu oyunculardan sakatlık ya da cezalı duruma düşmedikleri sürece vazgeçilmeyecek. İlk 11'in diğer yarısı ise kıyasıya bir rekabete girecek. Fransız sağ bek Leo Dubois, sol bekte Van Aanholt'tan formayı alacak. Orta sahada Oliveira'nın alternatifi olarak Midtsjö görülüyor.

Yeni transfer Mata, Mertens'le değişmeli oynayacak. Yunus ve Kerem yerine kenarlarda +3 dikkate alınarak Yusuf Demir ve Rashica tercih edilebilir. Forvette İcardi-Gomis ikilisinden formda olan görev yapacak.

SAVUNMA TAMAM!

7 maçta sadece 5 gol yiyen Galatasaray, takım savunmasını oturttu. Buna karşılık atılan 9 gol yeterli görülmüyor ve teknik heyet ilerleyen haftalarda hücum hattında değişiklikler yapmayı planlıyor.

BÜLENT TİMURLENK

RASHİCA ÖNEMLİ BİR JOKER!

Transferin son haftasında gelenler kulübenin kalitesini arttırdı. Okan Buruk'un 8 pozisyonda bir bankosu olacağını (bu elbette sakatlık ve cezalarla değişebilir), 3 mevkide ise arayışın süreceğini düşünüyorum, sol bek, iki kanattan biri ve santrfor… Mata'nın varlığı Mertens için alternatif. İcardi hazır olduğunda bir numaralı santrfor olur. Günümüz futbolunda sahaya çıkardığın ilk 11 kadar elinizdeki 5 oyuncu değişiklik hakkıyla oyunu ve tabelayı ne kadar değiştirebildiğiniz sizin teknik adamlık hanenize yazıyor.

Okan Buruk, 7 hafta geride kalırken bu değişimleri doğru yaptı. Her oyun planı 8+3'ün gölgesinde. Rashica'nın önemli bir joker olmasını bekliyorum. Bazı iç saha maçlarında Muslera yedekte oturup forvet hattında +1 yabancı yer açılabilir. Hepsinden önemlisi takımın enerjisi. F.Bahçe, milli arada banko oyuncularıyla değil, yüksek enerjisiyle manşetlerde. G.Saray da temposunu yükseltmeli. Çünkü Okan Buruk'un önünde kalitesi sorgulanmayacak bir kadro var.

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Cimbom'da forma Aslan'ın ağzında! G.Saray'da ilk 11 yarışı...
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