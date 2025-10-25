Çok konuştular ama Osimhen’i biz aldık!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, oyuncuların durumları ile ilgili planlarını ve duruşlarını paylaştı. "Osimhen'i alırken rakam yüksek bulunurken şimdi bonservisin, değerinin altında kaldığı görüşü hakim. Osimhen için çıkış maddesi de bulunmuyor" diyen başkan Özbek'e, Abdullah Kavukcu ise şu sözlerle ek yaptı: "140 milyon Euro değeri olan oyuncu var ama Osimhen daha çok konuşuluyor. Napoli'ye bizden çok daha yüksek teklif verdiler, doğrulatabilirsiniz. Çok konuşulanlar oldu, finalde biz aldık. Böyle bir paramız vardı ki aldık!" Son günlerin tartışılan ismi Mauro İcardi'nin sezon sonuna kadar kontratı olduğunu belirten Kavukcu, "Performans düşüklüğü olabilir ama İcardi bize neler kazandırdı... Bu kadar genç yaşta taraftarımız varsa İcardi sayesinde. Bizimle kalmasını isteriz. Sene sonu konuşacağız" dedi.



FORMA İÇİN DEV İMZA: 10 YILDA 83 MİLYON EURO

G.SARAY ile forma tedarikçisi Puma arasındaki sponsorluk anlaşması yenilenirken sarı-kırmızılılar da gelirini katladı. Yeni imza ile birlikte her sezon için 8.3 milyon Euro garanti para alacak Aslan, 10 yılda bonuslarla birlikte 83 milyon Euro'yu da (4 milyar TL) kasasına koyacak. Ayrıca toplam 14.5 milyon Euro'yu bulan başarı bonusları da var.