Dev buluşma

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Altur'daki ofisinde geleneksel Karadeniz yemeğini verdi. Bu özel davete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da katıldı. Albayrak yemekte hem Özbek hem Buruk'la samimi görüntüler verdi. Özbek'e, "Çok şükür başkanımGalatasaray iyi gidiyor.Galatasaray iyi olduğusürece biz mutluyuz" diyen Albayrak, hocası Buruk'a ise şu sözlerle destek verdi: "OkanBuruk'un başarılı olmasını, Galatasaray'ınşampiyon olmasını çok istiyorum. Hattakendi dönemimde bile bu kadar istememiştim.Çünkü Okan hoca karakterli, düzgünbir insan ve başarılı olmayı herkestençok hak ediyor. Florya'ya sık sık gidiptakımı ve hocamı ziyaret ediyorum. Herzaman yanlarında olacağım."