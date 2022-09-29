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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Dev buluşma

Dev buluşma

G.Saray’ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’u ağırladı

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Altur'daki ofisinde geleneksel Karadeniz yemeğini verdi. Bu özel davete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da katıldı. Albayrak yemekte hem Özbek hem Buruk'la samimi görüntüler verdi. Özbek'e, "Çok şükür başkanım Galatasaray iyi gidiyor. Galatasaray iyi olduğu sürece biz mutluyuz" diyen Albayrak, hocası Buruk'a ise şu sözlerle destek verdi: "Okan Buruk'un başarılı olmasını, Galatasaray'ın şampiyon olmasını çok istiyorum. Hatta kendi dönemimde bile bu kadar istememiştim. Çünkü Okan hoca karakterli, düzgün bir insan ve başarılı olmayı herkesten çok hak ediyor. Florya'ya sık sık gidip takımı ve hocamı ziyaret ediyorum. Her zaman yanlarında olacağım."

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