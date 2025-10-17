Dev kapışma!

Kadrosunda dünyaca ünlü iki golcüye sahip Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon ilk tercihi Victor Osimhen oldu. Tek forvetli sistemde Osimhen'i kullanan deneyimli çalıştırıcı, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında İcardi'yi yedek bıraktı. Hırs yapan Arjantinli golcü, milli arada ekstra çalışarak ilk 11'i zorlamaya başladı.

EN GOLCÜ YABANCI OLACAK

İki dünya yıldızının Galatasaray formasıyla istatistikleri birbirine çok yakın. 4 sezonda oynadığı 96 karşılaşmada 66 gol-20 asiste imzasını koyan Mauro İcardi'nin maç başına skor katkısı 0.89 oldu. Arjantinli yıldız, 7 gol daha atması halinde 72 gollü efsane Hagi'yi geçerek sarı-kırmızılı kulübün en golcü yabancısı olacak. Son iki sezonda 47 mücadeleye çıkan Osimhen'in tabelasında 40 gol-7 asist yazıyor. Nijeryalı santrforun maç başına skora etkisi 1 oldu.

CUESTA'YI 'ALIN' BASKISI

GEÇEN sezon 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen ancak sarı-kırmızılı takımda beklentinin çok uzağında kalan Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco de Gama'ya kiralanmıştı. 750 bin Euro'ya kiralanan oyuncu, performansı ile taraftarın gönlünü fethetti. Sakatlık dönüşü Fortaleza karşısında 4 ikili mücadeleyi kazanan, 9 kez top uzaklaştıran ve %88'lik pas isabeti sağlayan Kolombiyalı stoper için taraftar da 5.7 milyon Euro'luk satın almanın yapılması için kampanya başlattı.