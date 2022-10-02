En büyük sıkıntı yerli değişikliği

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir türlü gelmeyen gole dikkat çekti. "Maçın sonu istediğimiz gibi değildi" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Ceza sahasında topla buluşma 40'ın üzerinde.Asıl sorunumuz sonlandırma. G.Saray kalitesinin altında kaldık. Maçın 11'e 11 bölümünde doğru işler yaptık, rakibe geçiş şansı vermedik.Ligdeki tüm takımların sorunu yerli oyuncu değişikliği.En büyük sıkıntı bu. Oyuna aldığımız tüm isimler en iyisini yapmaya çalıştı."