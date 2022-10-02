En büyük sıkıntı yerli değişikliği

Okan Buruk: “Asıl sorunumuz sonlandırma. G.Saray kalitesinin altında kaldık. Ligdeki tüm takımların sorunu yerli oyuncu değişikliği. Şu anda en büyük sıkıntı bu”
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir türlü gelmeyen gole dikkat çekti. "Maçın sonu istediğimiz gibi değildi" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Ceza sahasında topla buluşma 40'ın üzerinde. Bu istatistikgol beklentisini yükseltiyor.Ama çok kaliteliişler yapamadık. Asıl sorunumuz sonlandırma. G.Saray kalitesinin altında kaldık. Maçın 11'e 11 bölümünde doğru işler yaptık, rakibe geçiş şansı vermedik. Karşılaşmanın genelindedaha iyisini yapmalıydık 3.bölgede. Ligdeki tüm takımların sorunu yerli oyuncu değişikliği. Hamle yapamıyoruz. En büyük sıkıntı bu. Oyuna aldığımız tüm isimler en iyisini yapmaya çalıştı."