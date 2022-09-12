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Giriş Tarihi: 12.9.2022

En iyi olan oynar

MEHMET ÖZCAN
En iyi olan oynar

Keyif veren bir futbol ortaya koyduklarını ve takımın bir ruhunun oluştuğunu söyleyen Okan Buruk, forvetteki forma rekabeti için de “En iyi durumda olan kimse onu oynatırım” dedi

Kasımpaşa karşısında çok iyi oynadıklarını belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, farkı kaçırdıklarını söyledi. Fiziksel olarak geliştiklerini vurgulayan genç hoca, "Takım oyunu ortaya çıktı, takımımızın bir ruhu oluştu. İnsanlara güzel maç izlettik. İstekli ve arzuluyduk. Top bizdeyken iyi hücum ettik. Onun dışında da çok fazla gol kaçırdık. Skorun çok daha farklı olması gerekiyordu. Daha kolay bir galibiyet olabilirdi. Daha iyi olacağız. Değerli bir galibiyet. 5 gün sonra maç oynayacağız, çok da hazırlanma şansımız yok" diye konuştu.

ICARDİ VE MATA % 100 HAZIR OLMALI
Buruk, İcardi ne zaman oynaya- dedi. cak sorusuna da şu yanıtı verdi: "En iyi durumda kimse o oynayacak. Yeni gelen oyuncularımız adaptasyon sürecinde. İcardi ve Mata'nın antrenman testlerini yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş kadro içine sokmaya çalışacağız. Yüzde 100'lerini bulmaları önemli. Onlar da hazır olduklarında takıma katılmak istiyor. Sakatlık riski de oluşabilir. Şansımız cuma gününden sonra milli maç arası... O arada bir hazırlık maçı oynayabiliriz."

DİREKLERİ DÖVÜYOR!
GALATASARAY bu sezon Süper Lig'de geride kalan 6 haftada tam 7 kez direğe takıldı. Dün Kasımpaşa karşısında yine direkleri döven Oliveira, 4 kezle bu alanda takımda zirveyi kaptı. Boey, Kerem ve Seferovic ise birer kez direkte kaldı!

KEREM'E HERKES DESTEK VERİYOR
İki gol atan Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Okan Buruk, "Gerçekten çok çalışıyor. Bence ihtiyacı olan şey attığı goldü. Bundan sonra Kerem'in performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Ona çok güveniyoruz. Bazen üzerinizde baskı oluşur, bu tür dönemler her futbolcu için olabiliyor. Kerem'e tüm takım olarak destek veriyoruz. Geçen sezonun kahramanı. Gelecek maçlarda daha da iyi olacaktır" Buruk, İcardi ne zaman oynaya- dedi.

BABA-OĞUL ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu oğlu Ali Yiğit ve futbolcuları yanına alarak taraftarlara koştu. Ali Yiğit, sarı-kırmızılı futbolseverlere üçlü çektirip galibiyeti kutladı.

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