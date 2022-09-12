En iyi olan oynar

Kasımpaşa karşısında çok iyi oynadıklarını belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, farkı kaçırdıklarını söyledi. Fiziksel olarak geliştiklerini vurgulayan genç hoca,diye konuştu.Buruk, İcardi ne zaman oynaya- dedi. cak sorusuna da şu yanıtı verdi: "En iyi durumda kimse o oynayacak. Yeni gelen oyuncularımız adaptasyon sürecinde.Yüzde 100'lerini bulmaları önemli. Onlar da hazır olduklarında takıma katılmak istiyor.Şansımız cuma gününden sonra milli maç arası... O arada bir hazırlık maçı oynayabiliriz."GALATASARAY bu sezon Süper Lig'de geride kalan 6 haftada tam 7 kez direğe takıldı. Dün Kasımpaşa karşısında yine direkleri döven Oliveira, 4 kezle bu alanda takımda zirveyi kaptı. Boey, Kerem ve Seferovic ise birer kez direkte kaldı!İki gol atan Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Okan Buruk, "Gerçekten çok çalışıyor. Bence ihtiyacı olan şey attığı goldü. Bundan sonra Kerem'in performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Ona çok güveniyoruz. Bazen üzerinizde baskı oluşur, bu tür dönemler her futbolcu için olabiliyor. Kerem'e tüm takım olarak destek veriyoruz. Geçen sezonun kahramanı. Gelecek maçlarda daha da iyi olacaktır" Buruk, İcardi ne zaman oynaya- dedi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu oğlu Ali Yiğit ve futbolcuları yanına alarak taraftarlara koştu. Ali Yiğit, sarı-kırmızılı futbolseverlere üçlü çektirip galibiyeti kutladı.