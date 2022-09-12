En iyi olan oynar

Keyif veren bir futbol ortaya koyduklarını ve takımın bir ruhunun oluştuğunu söyleyen Okan Buruk, forvetteki forma rekabeti için de “En iyi durumda olan kimse onu oynatırım” dedi
Kasımpaşa karşısında çok iyi oynadıklarını belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, farkı kaçırdıklarını söyledi. Fiziksel olarak geliştiklerini vurgulayan genç hoca, "Takım oyunuortaya çıktı, takımımızın bir ruhuoluştu. İnsanlara güzel maç izlettik.İstekli ve arzuluyduk. Topbizdeyken iyi hücum ettik.Onun dışında da çok fazlagol kaçırdık. Skorun çokdaha farklı olması gerekiyordu.Daha kolay bir galibiyetolabilirdi. Daha iyi olacağız.Değerli bir galibiyet. 5 gün sonramaç oynayacağız, çok da hazırlanmaşansımız yok" diye konuştu.
ICARDİ VE MATA % 100 HAZIR OLMALI
Buruk, İcardi ne zaman oynaya- dedi. cak sorusuna da şu yanıtı verdi: "En iyi durumda kimse o oynayacak. Yeni gelen oyuncularımız adaptasyon sürecinde. İcardi ve Mata'nın antrenmantestlerini yaptık. Önümüzdeki haftadanitibaren yavaş yavaş kadro içinesokmaya çalışacağız. Yüzde 100'lerini bulmaları önemli. Onlar da hazır olduklarında takıma katılmak istiyor. Sakatlık riski de oluşabilir. Şansımız cuma gününden sonra milli maç arası... O arada bir hazırlık maçı oynayabiliriz."
DİREKLERİ DÖVÜYOR!
GALATASARAY bu sezon Süper Lig'de geride kalan 6 haftada tam 7 kez direğe takıldı. Dün Kasımpaşa karşısında yine direkleri döven Oliveira, 4 kezle bu alanda takımda zirveyi kaptı. Boey, Kerem ve Seferovic ise birer kez direkte kaldı!
KEREM'E HERKES DESTEK VERİYOR
İki gol atan Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Okan Buruk, "Gerçekten çok çalışıyor. Bence ihtiyacı olan şey attığı goldü. Bundan sonra Kerem'in performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Ona çok güveniyoruz. Bazen üzerinizde baskı oluşur, bu tür dönemler her futbolcu için olabiliyor. Kerem'e tüm takım olarak destek veriyoruz. Geçen sezonun kahramanı. Gelecek maçlarda daha da iyi olacaktır" Buruk, İcardi ne zaman oynaya- dedi.
BABA-OĞUL ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu oğlu Ali Yiğit ve futbolcuları yanına alarak taraftarlara koştu. Ali Yiğit, sarı-kırmızılı futbolseverlere üçlü çektirip galibiyeti kutladı.