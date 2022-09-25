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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Feghouli’den kurtuluş yok!

MEHMET ÖZCAN

Takımın en çok kazananlarından olan ancak son iki sezonda sarı-kırmızılılara katkısı en az olan Sofiane Feghouli alacakları için FIFA’nın kapısını çaldı. Burak Elmas döneminde ödenmeyen 1.6 milyon Euro için Aslan’ı ağır bir fatura bekliyor

5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 20 milyon Euro'dan fazla para kazanan Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erdi. Geçen 3 buçuk aylık sürede kendisine Türkiye ve Avrupa'da takım bulamayan Feghouli'nin, sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikâyet ettiği ve toplam 1.6 milyon Euro'luk (28.5 milyon TL) dava açtığı ortaya çıktı.

EV KİRASINI İSTEDİ
Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu; birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, bir anda Feghouli'nin gelen 1.6 milyon Euro'luk faturanın şokunu yaşadı. 2017 yazında Galatasaray'a gelen 'Soso' lakaplı yıldız oyuncu, 2 şampiyonluğa katkı yaptıktan sonra düşüşe geçti. Fiziğine iyi bakmayan Feghouli sık sakatlıklar yaşadı ve istikrarsız performansı yüzünden 33 yaşında kulüpsüz kaldı.

OKAN KOCUK'A DESTEK
Yabancı sınırı nedeniyle teknik heyet zaman zaman Muslera yerine Okan Kocuk ile sahaya çıkma planları yapıyordu. Geçen sezonu Giresun'da geçiren Okan, performansı ile alkış alırken İstanbulspor maçında da sahadaydı. Teknik heyet, yediği gol nedeniyle eleştirilen Okan'a destek oldu. Topu elinden kaçıran kaleciye moral veren Okan Buruk ve kurmayları oyuncuya yeniden şans tanımayı da planlıyor.

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Feghouli’den kurtuluş yok!
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