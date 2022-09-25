Feghouli’den kurtuluş yok!

5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 20 milyon Euro'dan fazla para kazanan Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erdi. Geçen 3 buçuk aylık sürede kendisine Türkiye ve Avrupa'da takım bulamayanBurak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu; birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.2017 yazında Galatasaray'a gelen 'Soso' lakaplı yıldız oyuncu, 2 şampiyonluğa katkı yaptıktan sonra düşüşe geçti. Fiziğine iyi bakmayan Feghouli sık sakatlıklar yaşadı ve istikrarsız performansı yüzünden 33 yaşında kulüpsüz kaldı.Yabancı sınırı nedeniyle teknik heyet zaman zaman Muslera yerine Okan Kocuk ile sahaya çıkma planları yapıyordu. Geçen sezonu Giresun'da geçiren Okan, performansı ile alkış alırken İstanbulspor maçında da sahadaydı. Teknik heyet, yediği gol nedeniyle eleştirilen Okan'a destek oldu. Topu elinden kaçıran kaleciye moral veren Okan Buruk ve kurmayları oyuncuya yeniden şans tanımayı da planlıyor.