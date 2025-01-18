Fernando Muslera bir rekoru daha kırdı

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, dün Hatay deplasmanında sahaya çıkarak kulüp tarihine geçti. 11 Ağustos 2011'de Lazio'dan 6.7 milyon Euro artı Lorik Cana karşılığında transfer edilen Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı forma ile 428. Süper Lig maçına çıktı ve bu alanda ilk sırada olan efsane kaptan Bülent Korkmaz'ı yakaladı. 38 yaşındaki kaleci, geride kalan 14 yılda toplamda 532 defa G.Saray forması ile sahadaydı. Muslera, bu maçlarda 187 kez kalesini gole kapatırken 572 gol yedi. Tecrübeli eldiven, gelecek hafta Konya maçında da boy gösterirse kulüp tarihinin en çok lig maçı oynayan ismi durumuna gelecek.

BÜYÜK GURUR

ADINI G.Saray'a altın harflerle yazdıran Muslera, "Bu büyük takımın bir parçası olduğum için gururluyum. Hem tarihine geçtim hem de birçok kupa kazandım" diye konuştu.