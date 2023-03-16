Florya 30 yılı dizayn edecek

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalar yaptı.Mecidiyeköy projesi,180 tane rezidanstan oluşuyor. Yaklaşık 3-4 ticari alan da var. Projenin %70'lik kısmını sattık.Florya projesi önemli. Bankalar Birliği'ne borcu ödeyeceğiz ve mali bağımsızlığı sağlayacağız.Bu fonu kimse kafasına göre kullanamaz.Kemerburgaz'da çalışmalara süratle başladık.Riva'da 135-140 bize ait villa var. Biz hasılatı paylaşacağız.Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Yakında kulübü buhranlı süreçten kurtaracağız.Stadın yanında Vadi İstanbul'a doğru inen 62 dönümlük arazi var. GSGM'den 49 yıllığına bu araziyi kiraladık.Futbol takımımız, Okan hocanın liderliğinde hedeflerine ilerliyor.Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda savunma ve hücum çalışmaları yapılırken, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularına bire bir uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Galibiyet serisini 15'e çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, motivasyonun üst düzeyde olduğu ifade edildiOkan Buruk yönetiminde 24 maçta 60 puana ulaşan Galatasaray, son 23 yılın en başarılı performansına imza attı. Okan Buruk'un futbolculuğu döneminde sarıkırmızılı takım,elde etmişti. Buruk, şampiyonlukla tamamlanan diğer sezonları ilk 24 maç performansında geride bıraktı.sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yedek kaleci Okan Kocuk ile henüz görüşme gerçekleşmedi. Okan'a yeni sezonda Süper Lig'den birçok takım teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen ise sezon sonunda geri dönecek. Pirlo'nun, eldivenleri verdiği 24 yaşındaki Batuhan, Karagümrük'ün yenilmezlik serisinde önemli rol oynadı.