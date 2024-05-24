Florya’da bayram planı

G.Saray'ı yoğun ve stresli bir hafta sonu bekliyor. Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda pazar akşamı ise futbol takımı Konya'da şampiyonluk maçına çıkacak. Florya cephesi hafta sonu tam mesai verecek. Konyaspor- Galatasaray maçının başlama saatinde ek özel güvenlikler tesise çağrıldı.
Olası şampiyonluk senaryosunda taraftarın Florya'ya akın edeceğini bilen kulüp yetkilileri, pazartesi sabahına kadar tesiste güvenliği üst düzey sağlayacak. G.Saray, pazar akşam Konya'da mutlu sona ulaşırsa, ilk kutlamayı Florya'ya bırakacak.
Futbol takımı özel uçakla İstanbul'a getirilecek ve tesislerde kendisini bekleyen on binlerce taraftarıyla buluşup pazartesi sabahına kadar şampiyonluğu kutlayacak.
AİLELERLE MAYIS PARTİSİ!
KONYASPOR maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da mayıs aylarında bir klasik haline gelen barbekü partisi düzenlendi. Bu organizasyona futbolcuların eşleri ve çocukları da katıldı. Florya'da kenetlenerek Konyaspor maçına hazırlanan sarı-kırmızılı takım, cumartesi öğleden sonra Konya'ya giderek şampiyonluk için kampa girecek.