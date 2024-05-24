Florya’da bayram planı

G.Saray'ı yoğun ve stresli bir hafta sonu bekliyor. Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda pazar akşamı ise futbol takımı Konya'da şampiyonluk maçına çıkacak.Olası şampiyonluk senaryosunda taraftarın Florya'ya akın edeceğini bilen kulüp yetkilileri, pazartesi sabahına kadar tesiste güvenliği üst düzey sağlayacak.Futbol takımı özel uçakla İstanbul'a getirilecek ve tesislerde kendisini bekleyen on binlerce taraftarıyla buluşup pazartesi sabahına kadar şampiyonluğu kutlayacak.KONYASPOR maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da mayıs aylarında bir klasik haline gelen barbekü partisi düzenlendi. Bu organizasyona futbolcuların eşleri ve çocukları da katıldı. Florya'da kenetlenerek Konyaspor maçına hazırlanan sarı-kırmızılı takım, cumartesi öğleden sonra Konya'ya giderek şampiyonluk için kampa girecek.