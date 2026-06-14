Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi kupasını almaktır!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, planlarını, projelerini ve hayallerini SABAH Spor'a anlattı. İşte o sözler: "Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sene inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz. Galatasaray'ın maçını izlerken kimyamda değişiklik hissediyorum. Kulaklarım duymuyor, hareket kabiliyetimi kaybediyorum. Maçları o heyecanla izliyorum. Her maçın kendisine özel anları var. Özellikle puan farkının yakın ilerlemesi heyecanı biraz daha artırdı ve o heyecanın sonunda şampiyon olduk. Galatasaray'ı Avrupa'da ilk 10'a sokmak istiyoruz. Kur farkı kulüpleri çok zorlayan bir konu. Ekonomiyi daha yukarılara çekmek için çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için o seviyelerde takım kurmanız lazım. İnşallah takım değerimizi artırarak devam edeceğiz…"



BARIŞ ALPER'E İLGİ VAR

"Barış Alper Yılmaz için resmi teklif yok ama ilgi var. Birçok oyuncumuz ile Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Zaman zaman izlemeye geliyorlar. Takım omurgasını bozmadan, takviyeler yaparak ilerlemek istiyoruz. Galatasaray zaten finansal olarak belli bir seviye üstüne çıktı! Bir oyuncuyu satarsanız, yerine yine paralar ödeyeceksiniz. Galatasaray'ı riske sokmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için omurgayı koruyacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."



EN ÇOK KOCAELİSPOR MAÇINDA ÜZÜLDÜM

"Kocaelispor deplasmanındaki maça çok üzüldüm. Konyaspor'a kaybettiğimiz maça da üzüldüm. O iki maç üzdü. Hayatın akışı içinde bunlar var. Bütün maçları kazanacaksınız diye bir şey yok. Bu sezon Antalyaspor maçı beni çok heyecanlandırdı. Juventus maçı da çok güzeldi. Neden Antalyaspor maçını söyledim. 3. haftada liderliği aldık... Sonuna kadar getirdik, o maçta heyecanlandım."



35 MİLYON KENDİ ŞİRKETİMDEN

"Victor Osimhen'i önce kiraladık ve muhteşem performans gösterdi. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok sevdi. Galatasaray'da kalacağını söyledi ve Napoli ile konuşmaya başladık. 75 Milyon Euro çıkış maddesi var ve bu yönde transfer hamlesine başladık. Napoli Kulübü, Osimhen'in kulübü için teminat istedi. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Bir kısmını peşin ödedik, bir kısmını kendi şirketimden verdim. 35 Milyon Euro kendi şirketimden... Bu anlamda çok zor bir transferdi. Osimhen gösterdiği performansla bu paraları hak ettiğini gösterdi. İkinci bir nesli de şimdi Osimhen, Galatasaraylı yapıyor. İyi ki almışız. Elbette isteyen takımlar olabilir böyle bir golcüyü. Fakat satmaya niyetimiz yok. Bunu belirtmek istedim."



İCARDİ BİR NESLİ G.SARAYLI YAPTI

"Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz."



G.SARAY'A BORÇLU HİSSEDİYORUM

8 yıllık yatılı okul hayatım boyunca, gece uyumadan önce yaptığımız sohbetlerde hep Galatasaray başkanı olmanın hayalini kurardık. Peki neden böyle bir hayal kuruyorduk? Çünkü o dönemde merhum Selahattin Beyazıt, Galatasaray'ın başkanıydı. Aynı zamanda Türkiye'nin vergi rekortmeniydi; karizmatik, zımba gibi bir insandı ve Galatasaray Kulübü'nün başkanlığını yapıyordu. Galatasaray Lisesi'nin bize verdiği bir emek var. Yetişmemizde çok büyük bir rolü var. Dolayısıyla ben de kendimi Galatasaray'a borçlu hissediyorum."



OKAN BURUK BENİMLE GELDİ BENİMLE GİDER!

Okan hocanın Galatasaray'ı çok iyi tanıması, baskıyı yönetebilmesi ve kazanma karakteri beni en çok etkileyen özellikleri oldu. Hem camianın içinden gelen bir isim hem de modern futbolun gereklerini çok iyi okuyan bir teknik adam. En önemlisi, Galatasaray'ın kazanma ruhunu sahaya çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Biz Okan hocamızdan son derece memnunuz. Başarı, uyum ve karşılıklı güven olduğu sürece Galatasaray'da uzun soluklu birlikteliklerin çok değerli olduğuna inanıyorum. Okan Buruk, Galatasaray tarihine şimdiden çok önemli izler bırakmış bir kardeşimiz. Ben bu başarılı dönemin bu sene kazanacağımız şampiyonlukla bir rekora da ulaşacağına inanıyorum. Okan hoca benimle geldi benimle de gider…"



FLORYA VE RİVA ÇOK ÖNEMLİ!

"Bu projeler Galatasaray'ın sadece bugünü için değil, gelecek nesilleri için de tarihi önemdedir. Riva'dan gelecek kaynak, Florya'nın yaratacağı değer kulübümüzün geleceği için çok önemli. Galatasaray artık kaynak tüketen değil, varlıklarıyla değer üreten bir yapıya geçti. Florya ve Riva tamamlandığında Galatasaray, Türkiye'de ekonomik bağımsızlığını en güçlü şekilde tesis eden spor kulüplerinden biri haline gelecektir. Şimdi Aslantepe Vadisi ile de yine tarihi bir adım atmış durumdayız. Aslantepe Vadisi ile Galatasaray'ın geleceğini birlikte yazacağız."

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