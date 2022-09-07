Mauro İcardi Aslan oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, dün yapılan görüşmelerde oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu bugün İstanbul’a gelip imzayı atacak
Ve bir rüya resmen gerçek oldu… Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mauro İcardi'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir temas halinde olduğu Arjantinli forvetin menajeri ve eşi Wanda Nara ile her konuda anlaşma sağladı. Cimbom, PSG'denyıllık 8 milyon Euro maaş alan 29yaşındaki futbolcuya 3.5 milyonEuro ödeyecek. Ücretin kalan kısmını ise Fransız kulübü verecek. İcardi bugün İstanbul'a gelerek kiralık sözleşmeyi imzalayacak. Kontratta satın alma opsiyonunun olmayacağı öğrenildi.
MÜJDEYİ VERDİ
İcardi de Wanda Nara'dan 15 dakika sonra, kendi dövmesini paylaştı. Göğsündeki aslanın gözlerini sarı ve kırmızı renklerde paylaşmayı da ihmal etmedi
WANDA DÖVMESİNİ PAYLAŞTI
Wanda Nara dün gece İnstagram hesabından kolundaki aslan dövmesinin fotoğrafını paylaşıp, kum saati emojisi koydu. Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.
SASSUOLO TAMAM KAAN DA GELİYOR
Stoper bölgesini de direkt olarak ilk 11'de oynayacak bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan defterini yeniden açmıştı. 27 yaşındaki milli futbolcu ile daha önce el sıkışan Aslan, kulübü Sassuolo ile de 4 milyon Euro bonservis bedelindeanlaştı. Kaan'ın da bugün ya da yarın İstanbul'a gelip kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor