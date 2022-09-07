Mauro İcardi Aslan oldu

Ve bir rüya resmen gerçek oldu… Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mauro İcardi'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir temas halinde olduğu Arjantinli forvetin menajeri ve eşi Wanda Nara ile her konuda anlaşma sağladı.Ücretin kalan kısmını ise Fransız kulübü verecek. İcardi bugün İstanbul'a gelerek kiralık sözleşmeyi imzalayacak. Kontratta satın alma opsiyonunun olmayacağı öğrenildi.İcardi de Wanda Nara'dan 15 dakika sonra, kendi dövmesini paylaştı. Göğsündeki aslanın gözlerini sarı ve kırmızı renklerde paylaşmayı da ihmal etmediWanda Nara dün gece İnstagram hesabından kolundaki aslan dövmesinin fotoğrafını paylaşıp, kum saati emojisi koydu. Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.Stoper bölgesini de direkt olarak ilk 11'de oynayacak bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan defterini yeniden açmıştı. 27 yaşındaki milli futbolcu ile daha önce el sıkışan Aslan, kulübü Sassuolo ile deKaan'ın da bugün ya da yarın İstanbul'a gelip kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor