Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Rezerv Lig'de kendine geldi
Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:27

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Rezerv Lig'de kendine geldi

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Rezerv Lig’de kendine geldi

Galatasaray'da forma bulmakta zorlanan Barış Alper Yılmaz, Rezerv Lig'de döktürüyor. Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçta 1 gol atan genç oyuncu, Ümraniyespor'a karşı da hat-trick yapmıştı.

Trabzonspor maçında son dakikalarda oyuna giren Barış Alper Yılmaz kendi isteğiyle Rezerv Lig'de oynamaya devam etti.

Galatasaray'ın, Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçta bir gol atan Barış Alper, Ümraniyespor'a karşı da hat-trick yapmıştı.

SEFEROVIC'E GOL TEPKİSİ

Süper Lig'de ilk 4 hafta dikkate alındığında Galatasaray tam 43 yıl sonra en az gol attığı sezonu yaşadı.

4 maçta sadece 2 kez ağları sarsan sarı-kırmızılı takımda eleştiri okları yeni transfer Haris Seferovic'e çevrildi.

9 numaradan memnun olmayan Okan Buruk'u takım savunması ise mutlu etti. 31 sene sonra ilk 4 haftada sadece 1 gol yiyen Galatasaray 3 maçta kalesini kapadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF kim kazandı, hangi takım? TV8 ile dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: 10 Bin TL'yi buluyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
YKS EK TERCİH başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM son dakika duyuruları ile YKS ek tercih kılavuzu 2022 ve boş kontenjanlar belli oldu mu?
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yunanistan'a net mesaj
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2022 ÖSYM ile YKS ek tercih yapma ekranı açıldı mı?
EYT SON DAKİKA 31 AĞUSTOS I Bakan Bilgin: Tek formül tek çözüm! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
Ünlü oyuncu memleketine yerleşti fındık topluyor
GSB kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR 2022 GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Rezerv Lig'de kendine geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA