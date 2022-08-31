Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Rezerv Lig’de kendine geldi

Trabzonspor maçında son dakikalarda oyuna giren Barış Alper Yılmaz kendi isteğiyle Rezerv Lig'de oynamaya devam etti.
Galatasaray'ın, Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçta bir gol atan Barış Alper, Ümraniyespor'a karşı da hat-trick yapmıştı.
4 maçta sadece 2 kez ağları sarsan sarı-kırmızılı takımda eleştiri okları yeni transfer Haris Seferovic'e çevrildi.
9 numaradan memnun olmayan Okan Buruk'u takım savunması ise mutlu etti. 31 sene sonra ilk 4 haftada sadece 1 gol yiyen Galatasaray 3 maçta kalesini kapadı.