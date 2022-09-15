Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü bombası
Giriş Tarihi: 15.9.2022 14:42

Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü bombası

Galatasaray’dan Çağlar Söyüncü bombası

Bu sezon yapıtğı transferlerle şampiyon olmak isteyen Galatasaray, sezon sonu için de şimdiden bomba bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmayı planlıyor.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Galatasaray, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonu takıma kazandırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Söyüncü ile ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek.

"BİZİM SEVİYEMİZDE DEĞİL"
Menajer Brendan Rodgers, yıldız futbolcunun oynatılmamasının nedenini, "Bizim seviyemize yakın bile değil" sözleriyle açıklamıştı.

Ancak asıl sebebin, Çağlar'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması olduğu öne sürüldü. Milli futbolcunun sosyal medya hesabından Mevlana'nın "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir" sözüyle yaptığı paylaşım, Leicester City'de geçirdiği zor günlere bir atıf olarak yorumlanmıştı.

Takımdan ayrılmayı kafaya koyan milli yıldızın, İspanyol devi Atletico Madrid ile de görüştüğü iddia edilmişti. Ayrıca İtalyan devleri Juventus ve Inter de Leicester City'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'yü ara transfer döneminde kadrosuna katmak istemişti. Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla toplamda 41 maça çıkan Söyüncü, 1 kez ağları sarsmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ arsa başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri ve tüm detaylar
TOKİ başvuru şartları 2022 ve ücreti SON DAKİKA: Tek tuşla e-Devlet başvurusu yap! TOKİ sosyal konut fiyatları ve taksit ödemeleri ne kadar?
TOKİ başvuru şartları ve tarihi belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
Almanya çaresiz! Kriz faturalara yansıdı
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Eylül 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, erken yatar mı? Hesaplara yatmaya başlıyor!
SON DAKİKA: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Cayma hakkı var mı? Daireyi iade edenler parasını alabilir mi?
TOKİ genç başvuru şartları arasında öğrenci detayı! TOKİ sosyal konut genç kontenjan ne kadar, yüzde kaç?
Mersin'de hangi ilçelerde TOKİ konut yapılacak? TOKİ sosyal konut Mersin'de nerede yapılacak, nereye?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü bombası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA