Galatasaray’dan Çağlar Söyüncü bombası

Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Galatasaray, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonu takıma kazandırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Söyüncü ile ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek.

"BİZİM SEVİYEMİZDE DEĞİL"

Menajer Brendan Rodgers, yıldız futbolcunun oynatılmamasının nedenini, "Bizim seviyemize yakın bile değil" sözleriyle açıklamıştı.

Ancak asıl sebebin, Çağlar'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması olduğu öne sürüldü. Milli futbolcunun sosyal medya hesabından Mevlana'nın "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir" sözüyle yaptığı paylaşım, Leicester City'de geçirdiği zor günlere bir atıf olarak yorumlanmıştı.

Takımdan ayrılmayı kafaya koyan milli yıldızın, İspanyol devi Atletico Madrid ile de görüştüğü iddia edilmişti. Ayrıca İtalyan devleri Juventus ve Inter de Leicester City'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'yü ara transfer döneminde kadrosuna katmak istemişti. Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla toplamda 41 maça çıkan Söyüncü, 1 kez ağları sarsmıştı.