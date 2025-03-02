Galatasaray’dan TFF ve Tahkim’e suç duyurusu

Geçen hafta RAMS Park'ta oynanan ve golsüz biten derbi sonrası Galatasaray kulübesi hakkında, "Maymun gibi zıplıyorlardı" diyen ve hakemlerin soyunma odasına giderek hakaret içeren ifadeler kullandığı kaydedilen F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık ceza 2'ye indirilmişti. Buna tepki gösteren sarı-kırmızılılar harekete geçti. Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, yaptığı açıklamada, "Mourinho'nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden kendi adımıza utanıyoruz. Kulübümüz, göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.



SİZ TARİH OLACAKSINIZ

Natan ayrıca, "Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım, tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak" şeklinde görüş belirtti.