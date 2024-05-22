Galatasaraylıları sevince boğacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri tarafından kendisine verilen 'Yılın Spor Yöneticisi' ödülü için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 550 yılı aşkın bir eğitim kültüründen gelen kulüp olduğunu vurgulayan Özbek, "Belki de herkesi kıskandıran yönlerimizden bir tanesi de bu.Bu geçmişimizin özelliklerini, değerini bilerek Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Konyaspor ile oynayacakları şampiyonluk maçıyla ilgili de başkan şöyle konuştu: "Şu anda bir şampiyonluk mücadelesi içerisindeyiz. Bu yarışı Galatasaraylılığa yakışır şekilde devam ettirmeye devam edeceğiz. İnşallah bu hafta sonu son maçımızı oynayacağız.Galatasaray bu hedefe ulaşacaktır. İnşallah sizleri mutluluğa boğacağız."