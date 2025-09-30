direktör Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi basının sorularını yanıtladı. Buruk'un satır başları şöyle: "Çok iyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Bu yaz transferine gerçekten damga vurdular.Liverpool benim dönemimde oynadığımız en sert maçlardan birisi olacak. Bu sahnede kendimizi göstermemiz gerekir. Kendi sahamızda şiddetli baskılar yapmamız gereken maçlardan birisi. Frankfurt'u ölçü almıyorum. Burada inancımızı, birlikteliğimizi göstererek maçı kazanmak istiyoruz. Sadece başlayacak 11 değil, maçı bitirecek 11 de çok önemli olacak.Sabit bir kadroyla devam etmiyoruz. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. G.Saray'ın artık net bir şekilde kendi kimliğini göstermesi gerekiyor".