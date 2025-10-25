Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Gözünün yaşına bakmadı!
Giriş Tarihi: 25.10.2025

Frankfurt'ta tökezleyip, Liverpool ve Bodö ile kendine gelen Cimbom 28 yaş ortalamasında. Dinamik kadrosu ile 120 km'ye ulaşan G.Saray, bireysel yetenekli dev yıldızlarıyla da kanatlandı

MEHMET ÖZCAN
Bodo/Glimt maçında 120 km koşan Galatasaray, sahip olduğu dinamik kadrosuyla bunu başardı. Sahaya çıkan ilk 11'in yaş ortalaması 28 idi. 1994'lü Abdülkerim Bardakcı ve 1993'lü Mario Lemina dışında sarı-kırmızılı takımda 30 yaş üzerinde oyuncu yoktu. 2000 doğumlu Barış Alper ve Yunus'un desteklediği 26 yaşındaki Osimhen yüksek tempodaki koşularıyla Bodo/Glimt'i hataya zorladı ve rakip stoperlerden kapılan iki topla iki gol geldi. 28 yaş ortalamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Sane başta olmak üzere yeterli tecrübeye sahip Galatasaray, 3 maçta topladığı 6 puanla iddiasını ortaya koydu.

İLK 11 - YAŞ

Uğurcan 29
Sallai 28
Sanchez 29
Abdulkerim 31
Jakobs 26
Torreira 29
Lemina 32
Yunus 25
Sane 29
Barış 25
Osimhen 26
YAŞ ORT.: 28.1

