Gözünün yaşına bakmadı!

Bodo/Glimt maçında 120 km koşan Galatasaray, sahip olduğu dinamik kadrosuyla bunu başardı. Sahaya çıkan ilk 11'in yaş ortalaması 28 idi. 1994'lü Abdülkerim Bardakcı ve 1993'lü Mario Lemina dışında sarı-kırmızılı takımda 30 yaş üzerinde oyuncu yoktu. 2000 doğumlu Barış Alper ve Yunus'un desteklediği 26 yaşındaki Osimhen yüksek tempodaki koşularıyla Bodo/Glimt'i hataya zorladı ve rakip stoperlerden kapılan iki topla iki gol geldi. 28 yaş ortalamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Sane başta olmak üzere yeterli tecrübeye sahip Galatasaray, 3 maçta topladığı 6 puanla iddiasını ortaya koydu.

İLK 11 - YAŞ



Uğurcan 29

Sallai 28

Sanchez 29

Abdulkerim 31

Jakobs 26

Torreira 29

Lemina 32

Yunus 25

Sane 29

Barış 25

Osimhen 26

YAŞ ORT.: 28.1