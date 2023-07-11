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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Graz’da gaza bastı!

Graz’da gaza bastı!

Kocaeli’de Hully City’ye 4-3 kaybeden G.Saray, Avusturya’daki ilk sınavında Macaristan ekibi Kisvarda’yı rahat yendi. Goller Barış ve Boey’dan gelirken Aslan etkili oyunuyla alkış aldı

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile karşılaştı. Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanan mücadeleyi Aslan 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılar, sahaya Batuhan, Boey, Kaan, Emin-Dubois, Midtsjö, Berkan, Emre Kılınç- Yunus, Mertens, Barış Alper 11'iyle çıktı. Emre Kılınç'ın ara pasıyla Barış Alper Yılmaz, çaprazdan şık bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri de Aslan'ın hızını kesmedi. 68'de Sacha Boey, Berkan'ın ğögüs pasıyla sonucu ilan ederken Cimbom kaleye gönderdiği 13 isabetli şutta Petkovic'i geçemedi. Kocaeli'de Hully City ile oynadığı maçı 4-3 kaybeden Galatasaray, Avusturya'daki ikinci sınavını 14 Temmuz'da Austria Wien karşısında verecek. Muslera ile birlikte sakatlığı devam eden Torreira ile hafif sorunu bulunan Oliveira dün Graz'da forma giymedi.

MAURO İCARDİ'Yİ HEPİMİZ BEKLİYORUZ
GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu dönemi yüklenerek geçirmek zorundayız. Daha üretken olabilirdik. Forvette eksikliğimiz var. Barış'ın gol atmasına ayrıca sevindim. En hazır bir şekilde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkmak istiyoruz" dedi. Tecrübeli hoca, en çok merak edilen İcardi'nin durumuyla ilgili ise "Hepimiz bekliyoruz. Her şey olumlu gidiyor. Biz istiyoruz, o istiyor, kulübüyle görüşmeler iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle birlikte olur. İcardi bu takımın en önemli parçası. Çok fazla vakit kaybetmeden gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Graz’da gaza bastı!
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