G.Saray nefreti ayyuka çıktı!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün düzenlediği basın toplantısında hem gündemi yorumladı hem de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik tepkisini dile getirdi. Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalara ve üslubuna eleştirilerini sıralayan Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Sayın başkan, sen en tarafsız olması gereken kurum başkanısın. Yorum yapıyorsun. Bir basın toplantısı yapıyorsun, sadece G.Saray'ı konuşuyorsun. Allah'ın lütfuyla o koltuğu geldiğinizi söylüyorsunuz ama unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur. Seçim döneminde 'başkanlar konuşmaları nedeniyle ceza almayacak' dedi. Sonra vazgeçti. Amacının şu olduğunu düşünüyorum, 'Ben G.Saray başkanına ceza vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan indireyim.' Zaten disiplin yönetmeliği çerçevesinde cezayı veriyorsunuz.

KONU SADECE G.SARAY

Basın toplantılarıyla da ağzınıza geleni konuşuyorsunuz. Size kim ceza verecek? Basın toplantısının konusu sadece Galatasaray olamaz. Geldiğimiz nokta son derece net. TFF'nin, Galatasaray'a karşı tutumu gizlenemez hale gelmiştir. Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Bütün taraftarlarımız bilmelidir ki şu anda Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir."



'MONACO'YA BAŞARI DİLEDİ'

"Artık susmak mümkün değil. TFF başkanı bu önemli maçtan saatler önce kamera karşısına çıkarak yaptığı maksatlı açıklamayla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinde beri iki olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüze cevap vermek için. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı, milli bir olay değil mi? Konuşmasının sonuna doğru da Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen bu yaptığın konuşmalarla aslında başarıyı Monaco'ya dilemişsin."

ASLANTEPE'DE OLAY!

Toplantı öncesi güvenliklerle Tivibuspor muhabiri Mustafa Mandev ve kameraman Savaş Öztürk arasında tartışma yaşandı. Genel Sekreter Eray Yazgan araya girerken, basın mensupları darp raporu alıp şikâyetçi oldu. Başkan Özbek 'gereğini yapacağım' dedi. Güvenlik işten uzaklaştırıldı.

'KÖPEK KİM, ÇOMAKSIZ GEZEN KİM!'

"Buradan bütün Türkiye'ye soruyorum, 'Köpeksiz köyde çomaksız dolaşıyor' lafı bir federasyon başkanına yakışıyor mu? Köpek kim, çomaksız gezen kim? Kuzu, aslan kelimelerini de netleştirmesi gerekiyor. Kuzu kelimesi 'Kuzu gibi dinlediler' dendiği zaman, sen benim karşımda öyle bir pozisyondasın ki ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. %100 tehdit içeren bir kelime. Dursun Ağabey diye bahsediyorsun, sonra mikrofonların karşısına geçtiğin zaman 'Kuzu gibi dinlediler' diyorsun.

VİDEO İZLETTİK, 'F.BAHÇE'NİN HAKKI YENDİ' DEDİ

"Biz size çektiğimiz videolarla pozisyonları anlattık. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim. Ben de sana 'Koyun gibi dinledin' mi diyeceğim. Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla, federasyon başkanlığı koltuğu doldurulamaz. Biz videoyu izlettik. Video ile ilgili başkanın yorumu, 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı."

DÖRT BİR YANDAN YAYLIM ATEŞİ VAR

"Bu takım, son 3 sezon tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi tam kenetlenme zamanı. Dört bir taraftan yaylım ateşine tutulmuşuz. Amacın ne olduğu kesin. Ama herkesin şunu iyi bilmesi lazım. Hiç kimse Galatasaray'ın hakkını elinden alamaz."

İCARDİ İLE SORUN YOK

Mauro İcardi, "Beni çok özleyeceksiniz" şeklinde bir mesaj paylaşmış ve ayrılacağını açıklamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli forvetin durumu, Başkan Özbek'e soruldu. Başkan şu yanıtı verdi: "İcardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir. İcardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a son 3 senede verdiği hizmeti kim inkâr edebilir. Kendisi çok önemli sakatlık dönemi geçirdi. Yaklaşık 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş bir isim. Galatasaray'ın ikon futbolcuları arasında yer almış bir isim."