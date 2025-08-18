Guardiola 2.48 Okan Buruk 2.59

Üst üste 3 şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezona da formda başladı. Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık net sonuçlarla geçen sarı-kırmızılı takım, henüz 2. haftada favori olduğunu gösterdi. Okan Buruk döneminde zirveye abone olan Galatasaray, 4 sezondur istatistiklerde kırılmadık rekor bırakmadı. Bu periyotta 102 puanlı şampiyonluk ve 17 haftalık galibiyet serisi gören sarı-kırmızılılar, son 112 lig maçında 291 puan topladı. Süper Lig'de 93 galibiyet- 12 beraberlik-7 yenilgi karnesine sahip Buruk'un Galatasaray'daki puan ortalaması ise 2.59. Okan Buruk, 2008-2012 arasında Messi ile tarih yazan Pep Guardiola'nın Barcelona'daki performansını bile geride bıraktı! Buruk gibi o dönem üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Guardiola, Barça'nın başında çıktığı ilk 112 La Liga maçında 87 galibiyet-17 beraberlik- 8 yenilgi ile 278 puan toplamış ve 2.48 puan ortalaması yakalamıştı.

OKAN BURUK'UN BAŞARILARI

4 Süper Lig şampiyonluğu (G.Saray-3, Başakşehir) 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu (G.Saray, Akhisar) 1 Süper Kupa zaferi (Galatasaray)



Görüş

Levent TÜZEMEN

Sıra Avrupa Kupası'nda

Okan Buruk'un 3 sezondaki başarıları, kazandığı şampiyonluklar, G.Saray'ın attığı ve yediği goller, topladığı puanlar Fatih Terim'in, G.Saray'da 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemi andırıyor. Terim ile 3 yıl üst üste şampiyon olurken, Türkiye Kupası'nı 98-99 sezonunda yani 3. yılında kazanmıştı. Okan Buruk da 3 yıl şampiyon olurken Ziraat Türkiye Kupası'nı 25. şampiyonluğun yanına ekledi. Okan Buruk'un artık hedefi sadece Süper Lig olmamalı, kendisinin de kupayı kaldırdığı UEFA şampiyonluğu dönemindeki gibi bu sezon da Avrupa'da camiasını ve taraftarını sevindirecek başarılar almalı. Bunu yapabilecek kadro kalitesi, beceri ve birikime sahip. Yapılacak son transferlerle Okan hoca, Avrupa'da başarı hedefini yakalayabilir. 3 sezonda 112 lig maçı oynadı, 93 galibiyet-12 beraberlik-7 yenilgi aldı. Ancak son sezon namağlup şampiyon olma fırsatını kaçırdı. İstatistikler, Okan hocanın çok büyük puan ortalaması yakaladığını gösteriyor. Kadro istikrarını koruması ve gövdeli oyuncuları transfer etmesi Okan Buruk'un yeni rekorlara imza atacağının da bir göstergesidir.