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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Harit alevlendi!

MEHMET ÖZCAN
Harit alevlendi!

Transfer döneminin başında da istenilen 25 yaşındaki oyuncunun kulübü Schalke 04 ile anlaşma tamam. Ancak Leicester City de Harit’in peşinde

Emre Akbaba'nın performansından memnun kalmayan ve kadrosuna net bir 10 numara katmak isteyen Galatasaray, rotasını yeniden Amine Harit'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Schalke 04'te forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin başında da nabız yoklamış, hatta Alman kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştı. Faslı futbolcunun 2.7 milyon Euro'luk maaş beklentisi nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son günlerinde yeniden harekete geçti. 5 MILYON EURO BONSERVİS
Schalke 04 ile 5 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışan Aslan, Harit ile de tekrar görüşmelere başladı. Fakat bu transferde G.Saray'ın işi zor. Çünkü Harit ile Premier Lig kulüplerinden Leicester City de ilgileniyor. Bu nedenle Harit'in düşündüğü, kararını bugün vereceği öğrenildi. Geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan yıldız futbolcu, 34 maçta 5 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.

'FAVORI G.SARAY'
Galatasaray, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutladı. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen törene başkan Dursun Özbek, eşi Mesude Hanım'la katıldı. Dursun Özbek, "G.Saray, başarıları ile Cumhuriyet'in en önemli kulübüdür. Takımımız gayet iyi. Bazı bölgelerde uyum sorunu var. Eksiklerimizi tamamladıktan sonra en önemli favori olarak Galatasaray'ı görüyorum" dedi.

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Harit alevlendi!
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