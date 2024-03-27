Hep mağdurlar! En önemli şey edep

Önceki gün sosyal medyadan yayılan G.Saray-Antalya maçının MHK değerlendirme toplantısında incelenen görüntülerin ardından dün G.Saray Başkan Vekili Erden Timur, Antalya kampında basının karşısına çıktı. Yaşanan süreciolarak yorumlayan Timur, şunları söyledi: "İçeriden sürekli bir şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil sadece, yorumcular da söyledi.Her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep! Kirli eller bilgiyi sızdırıyor, oradan Amerika'ya gidiyor. Amerika'da kirli bir organizasyon buraya getiriyor.dolayı sevk yapılmıyor. Sevk edilecek oyuncu sayısı az olacak diye bir dedikodu var. Karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yapamazsınız! Kim karışmışsa, sevk edersiniz! Engel olmak için müthiş bir baskı uygulanıyor. Ancak yerdeki insana, koşan insana döner tekme atan, kramponla... Bunlar ayrı konu. PFDK'nın sevkleri iki günde yapması gerekirken, bu baskı yüzünden bunlar oluyor. Siyasilere bile baskı yapılıyor.Yayıncı kuruluş görüntüyü vermiyor, sonra çıkıyordaha ağır şeyler oldu ama Antalyaspor maçından sonra konuşmadık. Yayıncı kuruluş görüntüyü vermiyor, sonra diğer programda veriyor. Ortadan konuşmak zorundayım.içinde olaylar var, suların atılması... Olmamalıydı. Fenerbahçe- Galatasaray maçında da oldu. Bırakalım futbolu dışarıda bile düşen insana vurulmaz...Yargıtay postalla bile birinin kafasına vurduğunda silah sayıyor. Krampon bambaşka bir şey."BiZher platformda rekabete yarışa varız. TFF Süper Kupa'yı yabancı hakem yönetsin. Sorun değil. Yabancı hakeme de 1 sezon bu baskıyı yapalım, AVM'de çevirelim sonra ne oluyor. Türk hakemlerine de sesleniyorum, özgür olun.."oyuncumuza talip var. Ziyech de bunlardan bir tanesi. Transferde başarı standardı dünyada %50! Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 bin Euro ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz."