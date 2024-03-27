Hep mağdurlar! En önemli şey edep

Önceki gün sosyal medyadan yayılan G.Saray-Antalya maçının MHK değerlendirme toplantısında incelenen görüntülerin ardından dün G.Saray Başkan Vekili Erden Timur, Antalya kampında basının karşısına çıktı. Yaşanan süreci "Kirli bir organizasyon"
olarak yorumlayan Timur, şunları söyledi: "İçeriden sürekli bir şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil sadece, yorumcular da söyledi. Kayrılarak 90+'larda 8-10 puan fazla alan takım var.
Her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep! Kirli eller bilgiyi sızdırıyor, oradan Amerika'ya gidiyor. Amerika'da kirli bir organizasyon buraya getiriyor. Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor. Kırpılıyor. Görüntü yayınlanmadan önce birkaç planlı açıklama yapılıyor."
50 YUMRUK, DÖNER TEKME MEŞRU MÜDAFAA OLMAZ
Baskıdan
dolayı sevk yapılmıyor. Sevk edilecek oyuncu sayısı az olacak diye bir dedikodu var. Karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yapamazsınız! Kim karışmışsa, sevk edersiniz! Engel olmak için müthiş bir baskı uygulanıyor. Ancak yerdeki insana, koşan insana döner tekme atan, kramponla... Bunlar ayrı konu. PFDK'nın sevkleri iki günde yapması gerekirken, bu baskı yüzünden bunlar oluyor. Siyasilere bile baskı yapılıyor. Meşru müdafaada tokatla gelene 50 yumruk olmaz! Zaten yerde yatan sizin için tehlike arz etmez. Yanınızdan koşan belki birisini tutmaya gidiyor!
DÖNER TEKME ATMAK MEŞRU MÜDAFAA OLMAZ!
Yayıncı kuruluş görüntüyü vermiyor, sonra çıkıyor
ÇOK
daha ağır şeyler oldu ama Antalyaspor maçından sonra konuşmadık. Yayıncı kuruluş görüntüyü vermiyor, sonra diğer programda veriyor. Ortadan konuşmak zorundayım.
BIRAKALIM FUTBOLU SOKAKTA BİLE DÜŞENE VURULMAZ
MAÇ
içinde olaylar var, suların atılması... Olmamalıydı. Fenerbahçe- Galatasaray maçında da oldu. Bırakalım futbolu dışarıda bile düşen insana vurulmaz... Taraftarın girmesi yanlış, ancak etkisiz hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış.
Yargıtay postalla bile birinin kafasına vurduğunda silah sayıyor. Krampon bambaşka bir şey.
TFF SÜPER KUPA FİNALİNİ YABANCI HAKEM YÖNETSİN
"BiZ
her platformda rekabete yarışa varız. TFF Süper Kupa'yı yabancı hakem yönetsin. Sorun değil. Yabancı hakeme de 1 sezon bu baskıyı yapalım, AVM'de çevirelim sonra ne oluyor. Türk hakemlerine de sesleniyorum, özgür olun. Zulüm seviyesine gelen baskılara cesur insanlarla karşılık verilir. 3 yabancı hakem belirleyelim, tüm ligin röntgenini çekelim
."
TRANSFERDE BAŞARI ORANI %50'DİR
"BİRÇOK
oyuncumuza talip var. Ziyech de bunlardan bir tanesi. Transferde başarı standardı dünyada %50! Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 bin Euro ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz."