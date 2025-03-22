Hırkayı ağlayarak aldı 50 bin TL’ye sattı

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından genç bir taraftar, gözyaşları içinde Osimhen'in yanına koşmuş ve güvenlik görevlilerini atlatıp hırkasını istemişti. Golcü futbolcu da taraftarı kırmayarak üstündeki hırkayı hediye etmişti. Bu görüntüler sadece Türkiye'de değil dünya genelinde haber olurken, aynı kişinin daha önce F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan benzer şekilde hırkasını aldığı ortaya çıkmıştı. Osimhen'den hırkayı alan çocuk, Türkiye-Macaristan maçında yine RAMS Park'taydı. Sosyal medyaya videosu düşen genç taraftar, "Osimhen'den aldığım hırkayı 50 bin TL'ye sattım. Mourinho'dan aldığım hırkayı satmam. Çünkü Fenerbahçeliyim. Bundan sonraki hedefim ise Beşiktaşlı Rafa Silva" diye konuştu.