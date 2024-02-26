Hukuki yoldan dilini koparırım

F.Bahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından Galatasaray sosyal medya hesabından, "Bu pozisyonda el yok, sizin kirli elleriniz var! Utanmazlar" paylaşımı yapmış, son dakika penaltısına tepki göstermişti. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki ise bu paylaşım için (Utanmazlar) "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle" yorumunu yapmıştı. Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Rıza Morova ise Baki'ye şöyle yanıt verdi: "Çok talihsiz bir ifade kullanmış. Bizim tarihimize haddi olmayan bir gönderme yapmış. Bizim tarihimize laf edenin, kusura bakmayın bir laf vardır, 'Bana uzanan dili koparırım' diye. Biz bunu hukuki çerçevede yaparız. Kelimeleri güzel seçmeye çalışıyoruz. Rakip kulübün yaptığı gibi,gibi şeylerden bize bu laf atanların peşinden gitmeyiz. Biz bugüne kadar nezaketle geldik ama bazı şahıs ve kişilerde bunun karşılığının olmadığını gördüğümüzde başka yollara da başvuracağız. Ama bunlar hep medeni ve hukuki yollar arasında kalacaktır. Onu da söyleyebilirim."