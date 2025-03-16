IBAN verin parayı toplayalım

G.Saray'ın
Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Osimhen'in piyasa değeri 100 milyon Euro… Yönetim oyuncunun takımda kalmasını istiyor ancak İtalyan ekibinin istediği bütçeyi denkleştirmesi zor. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, sosyal medyadan yönetime IBAN çağrısını Antalyaspor maçı sonrası da tekrarladı. "IBAN atın bonservis bedeli ne kadarsa aramızda toplayalım", "Evimi, arabamı satıp yatırıyorum", "IBAN atın cebimdeki son kuruşa kadar yatıracağım"
mesajları taraftarın Osimheen sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.