IBAN verin parayı toplayalım

Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Osimhen'in piyasa değeri 100 milyon Euro… Yönetim oyuncunun takımda kalmasını istiyor ancak İtalyan ekibinin istediği bütçeyi denkleştirmesi zor. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, sosyal medyadan yönetime IBAN çağrısını Antalyaspor maçı sonrası da tekrarladı.mesajları taraftarın Osimheen sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.