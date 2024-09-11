İcardi dönene kadar Osimhen tek başına

Adana Demirspor maçında sakatlananTeknik heyet,Arjantinli yıldızınekim ayındaki milli arada takıma döneceğiöğrenildi.Lig veAvrupa maçlarındaki bu periyotta Osimhenileri uçta oynayacak, Batshuayi hamle oyuncusuolarak ikinci yarılarda süre alacak.Galatasaray altyapısında yetişenprofesyonel olduktan sonraGeçen iki sezondaFlorya'ya geri dönen Batuhan, bu sezon 3. kaleci olarak takımda tutuldu.25 yaşındaki eldiven, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Muslera'nın birkaç maç cezalı olacağı Avrupa arenasında Günay'ın alternatifi olacak.G.SARAY'DAN Cicaldau'yu transfer eden Romanya kulübü Craiova'nın Başkanı Mihai Rotaru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rumen oyuncuyu bonservisiyle aldıklarını belirtti. Romanya basını iseBu ücretin 300 bin Euro'sunun, sarı-kırmızılıların Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin Euro'luk son transfer taksidi olarak 1.5 milyon Euro'dan düşeceği belirtildi.