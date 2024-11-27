İcardi liste dışı! Sallai + 2 transfer

Ligde zirvede yer alan G.Saray'da hedef Avrupa Ligi'nde de zirve… Teknik heyet, yönetimle birlikte ara transferde rotasını bu hedefe göre düzenleyecek.Sezonu kapatan İcardi yerine Sallai'nin ismi Avrupa Ligi'ne eklenecek.Ara transfer döneminde ilk 11 düzeyinde 2 takviye planlayan Galatasaray'ın önceliği kenar forvet ve sağ bek pozisyonu. Fluminense'den Arias hücum hattına düşünülen ilk isim. Milan'ın sağ beki Calabria, sol beki de yedeklediği için gündeme alınan ikinci oyuncu.