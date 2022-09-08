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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Juan Mata sabırsız!

Juan Mata sabırsız!
Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, bonservisi elinde fırsat transferi olarak değerlendirildi. 34 yaşındaki oyuncu hem 10 numara hem de iki kanatta oynayabilmesi nedeniyle de kadroya dahil edildi. İspanyol oyuncu, dün İstanbul'a gelirken "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu karşılama için çok teşekkür ediyorum. Umutluyum. Taraftarlarımızla tanışmak için sabırsızlanıyorum'' dedi

Birleşmiş Milletler değil Galatasaray
12 farklı ülkeden yabancı oyuncuları ile Aslan yeni bir kimliğe büründü
Yeni transferleriyle Galatasaray'ın kadrosu adeta Birleşmiş Milletler'i andırdı. Gomis, Sacha Boey ve Dubois ile en fazla yabancı Fransa'dan... Muslera ve Torreira Uruguay, Nelsson ve Ross Danimarka vatandaşı. Belçikalı Mertens, Arjantinli İcardi, İspanyol Mata, Hollandalı Van Aanholt, Portekizli Sergio Oliveira, Norveçli Midtsjö, İsviçreli Seferovic ve Kosovalı Rashica da sarı-kırmızılı forma için birlikte mücadele edecek. Türk olan Yusuf Demir ise milli takım düzeyinde altyapısından yetiştiği Avusturya için ter döküyor.

Yerliler bir bir gitti 'Boss' Antalya'yı seçti
G.Saray'DA yaprak dökümü yaşandı. Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer olurken Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç kiralık olarak A.Gücü'nün yolunu tuttu. Oğulcan Çağlayan Giresun'a giderken, Christian Luyindama da %50 ücretini G.Saray'ın ödemesi koşulu ile Antalyaspor'a kiralandı.

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Juan Mata sabırsız!
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