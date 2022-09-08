Juan Mata sabırsız!

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, bonservisi elinde fırsat transferi olarak değerlendirildi. 34 yaşındakioyuncuhem 10numara hemde iki kanattaoynayabilmesi nedeniyle de kadroya dahil edildi. İspanyol oyuncu, dün İstanbul'a gelirken "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu karşılama için çok teşekkür ediyorum. Umutluyum. Taraftarlarımızla tanışmak için sabırsızlanıyorum'' dedi
Birleşmiş Milletlerdeğil Galatasaray
12 farklı ülkeden yabancı oyuncuları ile Aslan yeni bir kimliğe büründü Yeni transferleriyle Galatasaray'ın kadrosu adeta Birleşmiş Milletler'i andırdı. Gomis, Sacha Boey ve Dubois ile en fazla yabancı Fransa'dan... Muslera ve Torreira Uruguay, Nelsson ve Ross Danimarka vatandaşı. Belçikalı Mertens, Arjantinli İcardi, İspanyol Mata, Hollandalı Van Aanholt, Portekizli Sergio Oliveira, Norveçli Midtsjö, İsviçreli Seferovic ve Kosovalı Rashica da sarı-kırmızılı forma için birlikte mücadele edecek. Türkolan Yusuf Demir ise millitakım düzeyinde altyapısındanyetiştiği Avusturya içinter döküyor.
Yerliler bir bir gitti 'Boss' Antalya'yı seçti
G.Saray'DA yaprak dökümü yaşandı. Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer olurken Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç kiralık olarak A.Gücü'nün yolunu tuttu. Oğulcan ÇağlayanGiresun'a giderken, ChristianLuyindama da %50 ücretiniG.Saray'ın ödemesi koşulu ileAntalyaspor'a kiralandı.