Juan Mata sabırsız!

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, bonservisi elinde fırsat transferi olarak değerlendirildi.nedeniyle de kadroya dahil edildi. İspanyol oyuncu, dün İstanbul'a gelirken "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu karşılama için çok teşekkür ediyorum. Umutluyum. Taraftarlarımızla tanışmak için sabırsızlanıyorum'' dedi12 farklı ülkeden yabancı oyuncuları ile Aslan yeni bir kimliğe büründüeni transferleriyle Galatasaray'ın kadrosu adeta Birleşmiş Milletler'i andırdı. Gomis, Sacha Boey ve Dubois ile en fazla yabancı Fransa'dan... Muslera ve Torreira Uruguay, Nelsson ve Ross Danimarka vatandaşı.Arjantinli İcardi, İspanyol Mata, Hollandalı Van Aanholt,Norveçli Midtsjö, İsviçreli Seferovic veda sarı-kırmızılı forma için birlikte mücadele edecek.G.Saray'DA yaprak dökümü yaşandı. Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer olurken Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç kiralık olarak A.Gücü'nün yolunu tuttu.