Juan Mata’ya pekiyi icardı soru işareti!

Milli arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Galatasaray, son transferleri Mauro İcardi ve Juan Mata'yı test etti. Orta sahada tüm hücum organizasyonlarını tek paslarıyla yöneten Mata, hazır bir görüntü sergiledi.2-1 kazanılan İstanbulspor maçında net fırsatları harcayan Arjantinli forvet, fizik olarak henüz istenen seviyeye gelmedi. Okan Buruk zorlu Adana Demir deplasmanına İcardi ile başlama konusunda kararsız kaldı. Gomis'in ilk 11 için bir adım önde olduğu öğrenildi.