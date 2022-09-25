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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Juan Mata’ya pekiyi icardı soru işareti!

İspanyol oyuncu futboluyla formaya talip olurken Arjantinli santrfor ise Gomis’in gerisine düştü

Milli arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Galatasaray, son transferleri Mauro İcardi ve Juan Mata'yı test etti. Orta sahada tüm hücum organizasyonlarını tek paslarıyla yöneten Mata, hazır bir görüntü sergiledi. 34 yaşındaki İspanyol yıldızın antrenman performansıyla da hocası Okan Buruk'u etkilediği öğrenildi. Mata'nın aksine İcardi ise iyi bir görüntü vermedi. 2-1 kazanılan İstanbulspor maçında net fırsatları harcayan Arjantinli forvet, fizik olarak henüz istenen seviyeye gelmedi. Okan Buruk zorlu Adana Demir deplasmanına İcardi ile başlama konusunda kararsız kaldı. Gomis'in ilk 11 için bir adım önde olduğu öğrenildi.

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Juan Mata’ya pekiyi icardı soru işareti!
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