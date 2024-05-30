Kalamış’ta olay!

Kalamış'ta dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe kongre üyeleri arasında olay çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleriyle buluşması esnasında, Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde de şampiyonluk kutlamaları vardı. Birbirine çok yakın mesafede olan iki tesisteki kongre üyeleri, sözlü tartışmaya girdi.Sarı-lacivertliler, Galatasaray logosunu söküp Fenerbahçe tesislerine götürdü. Ali Koç da yaşananlar sonrası rakip kulübün tesislerini ziyaret etti.