Kanatta sıfırı tüketti!

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da saha içinde fatura orta sahaya kesilince transferler de art arda gelmişti. Taylan ve Berkan'dan memnun olmayan sarı-kırmızılı kulüp, 4 yabancı takviyeyaptı. Orta saha merkezini tamamen değiştiren Galatasaray'da +3 yerli kuralı sayesindeAncak geride kalan 8 haftada sarıkırmızılı takımın en büyük hayal kırıklığı kanatlardaki bu ikili oldu.Kerem'in 2 gol attığı, Yunus'un 1 asist yaptığı Kasımpaşa deplasmanı dışındaki 7 maçta iki milli yıldızın istatistik karnesindeyazıyor! Adana Demirspor karşısında kötü oynamalarına rağmen Kerem ve Yunus oyundan hiç çıkmadı.Transferin son günü Kosovalı kanat oyuncusu Rashica ve Yusuf Demir'i transfer eden Galatasaray'da Kerem ve Yunus'u ilk 11 dışında bırakacak formül aranıyor. Kaledestoper Abdülkerim dışında Okan Buruk'undeneyeceği isimler olacak.ADANA'DAN beraberlikle dönen Galatasaray, önümüzdeki haftayı bay geçecek. 15 Ekim'de Kayseri deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı takımda oyuncularaverildi. Aslan, çarşamba akşamı Florya'da toplanacak.