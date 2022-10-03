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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Kanatta sıfırı tüketti!

MEHMET ÖZCAN
Kanatta sıfırı tüketti!

3 yerli zorunluluğu nedeniyle forma giyen Kerem ve Yunus’a kimse dokunamıyor. Her iki oyuncu Kasımpaşa dışında skora katkı sağlayamazken teknik heyet çare arıyor!

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da saha içinde fatura orta sahaya kesilince transferler de art arda gelmişti. Taylan ve Berkan'dan memnun olmayan sarı-kırmızılı kulüp, 4 yabancı takviye (Sergio Oliveira, Midtsjö, Torreira ve Mata) yaptı. Orta saha merkezini tamamen değiştiren Galatasaray'da +3 yerli kuralı sayesinde Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün 11'e yazılan ilk iki isim haline geldi. Ancak geride kalan 8 haftada sarıkırmızılı takımın en büyük hayal kırıklığı kanatlardaki bu ikili oldu.

TOPLAM 34 TOP KAYBI YAPTILAR
Kerem'in 2 gol attığı, Yunus'un 1 asist yaptığı Kasımpaşa deplasmanı dışındaki 7 maçta iki milli yıldızın istatistik karnesinde 'sıfır' yazıyor! Adana Demirspor karşısında kötü oynamalarına rağmen Kerem ve Yunus oyundan hiç çıkmadı. Kerem 20, Yunus 14 top kaybıyla birçok atağı başlamadan bitirirken iki oyuncunun çektiği 9 şut kaleci Ertaç'ı zorlamadı. Transferin son günü Kosovalı kanat oyuncusu Rashica ve Yusuf Demir'i transfer eden Galatasaray'da Kerem ve Yunus'u ilk 11 dışında bırakacak formül aranıyor. Kalede Okan Kocuk, sol bekte Kazımcan ve Emre Taşdemir, stoper Abdülkerim dışında Okan Buruk'un +3 yerli kuralında deneyeceği isimler olacak.

BAY HAFTA ÖNCESİ İZİN JESTİ
ADANA'DAN beraberlikle dönen Galatasaray, önümüzdeki haftayı bay geçecek. 15 Ekim'de Kayseri deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı takımda oyunculara 3'er gün izin verildi. Aslan, çarşamba akşamı Florya'da toplanacak.

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Kanatta sıfırı tüketti!
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