Karaborsa için delil yok!

Galatasaray Kulübü'nde maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddiaları üzerine başkan Dursun Özbek'in suç duyurusuyla başlayan soruşturmada savcılık 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' verdi.Tanıkların birçoğunun bilgi ve belge sunacaklarını beyan etmiş olmalarına rağmen bir delilin dosyaya sunulmadığı, soyut nitelikteki tanık beyanları dışında Galatasaray yöneticisi ve çalışanlarının da içerisinde bulunduğu karaborsa bilet satışı sonrası menfaat elde edildiğine ilişkin iddianın ispatını sağlayabilecek bir delile ulaşılamadığı ifade edildi. İddia kaynaklarının da belli olmadığı aktarılan kararda, her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli delil elde edilemediği ifade edildi. Tüm bu gerekçelerle, aralarında Bora İsmail Bahçetepe ve Eray Yazgan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.