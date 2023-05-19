Kemerburgaz’da yıldız yağmuru

.05 tarihini (19 Mayıs) özellikle seçen Galatasaray Yönetimi, bugün camiayı Kemerburgaz'da toplayacak.sloganıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak. Törene eski teknik direktörlergibi efsaneler de davet edildi.SİVASSPOR Teknik DirektörüGalatasaray maçını değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu statta oynamak zordur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 arkadaşımız kart sınırında, 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz" dedi.