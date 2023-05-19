Kemerburgaz’da yıldız yağmuru

G.Saray camiası, yeni tesislerinin temel atma töreninde buluşuyor
19.05 tarihini (19 Mayıs) özellikle seçen Galatasaray Yönetimi, bugün camiayı Kemerburgaz'da toplayacak. "Galatasaray'ın Geleceği BuradaYükseliyor" sloganıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak. Törene eski teknik direktörler Fatih Terim, Lucescu, Souness,Eric Gerets, Feldkamp'ın yanısıra Bülent Korkmaz, CüneytTanman, Hagi, Popescu, Drobga gibi efsaneler de davet edildi.
'G.SARAY'DAN PUAN ALACAĞIZ'
SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçını değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu statta oynamak zordur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 arkadaşımız kart sınırında, 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz" dedi.