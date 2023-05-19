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Giriş Tarihi: 19.5.2023

Kemerburgaz’da yıldız yağmuru

Kemerburgaz’da yıldız yağmuru

G.Saray camiası, yeni tesislerinin temel atma töreninde buluşuyor

19.05 tarihini (19 Mayıs) özellikle seçen Galatasaray Yönetimi, bugün camiayı Kemerburgaz'da toplayacak. "Galatasaray'ın Geleceği Burada Yükseliyor" sloganıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak. Törene eski teknik direktörler Fatih Terim, Lucescu, Souness, Eric Gerets, Feldkamp'ın yanı sıra Bülent Korkmaz, Cüneyt Tanman, Hagi, Popescu, Drobga gibi efsaneler de davet edildi.

'G.SARAY'DAN PUAN ALACAĞIZ'
SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçını değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu statta oynamak zordur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 arkadaşımız kart sınırında, 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

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Kemerburgaz’da yıldız yağmuru
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