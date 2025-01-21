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Giriş Tarihi: 21.1.2025

Kiev’i yen, ilk 8’i cebe koy!

G.Saray bugün galip gelirse, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8 için yolunu kolaylaştıracak

TURGUT DOĞAN
Kiev’i yen, ilk 8’i cebe koy!

Avrupa Ligi'nde yenilgisiz yoluna devam eden G.Saray, bugün Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Ukrayna temsilcisi 6 yenilgi ile dibe demir atarken sadece 1 kez ağları havalandırabildi. Rams Park'ta saat 18.30'da başlayacak mücadelede İcardi ve listede olmayan Sallai forma giyemeyecek. Sara'nın durumuna ise bugün karar verilecek. İki takım resmi olarak hiç karşılaşmazken 14 Nisan 2022'de oynanan hazırlık maçını Dinamo Kiev 3-1 kazanmıştı.

325. SINAV
Avrupa kupaları tarihinde Aslan bugün 325. sınavına çıkıyor. Geride kalan karşılaşmalarda 116 galibiyet alıp 121 defa yenilen G.Saray, 444 gol atıp 487 gole engel olamadı.

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Kiev’i yen, ilk 8’i cebe koy!
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