Krallar ölmez!

Galatasaray'ı Süper Lig'de kaptanı Mauro İcardi zirvede tutuyor. Karagümrük, Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor'dan sonra Alanyaspor'u da boş geçmeyen Arjantinli yıldız, attığı tek golle galibiyeti getirdi.10 aylık forma hasretine ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük karşısında son veren Tangocu, 81'de oyuna girip 6 dakika sonra ağları havalandırmıştı. Arjantinli oyuncu, 4 sezonda takımına tabelada tek başına 47 puanlık katkı sağladı. Süper Lig'de 56 gol-16 asiste imzasını koyan İcardi zora giren birçok maçı çözen isim oldu.kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.