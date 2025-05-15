Kupaların aslan’ı

Bu organizasyonda en çok zafere ulaşan ekip olan Cimbom, 3 gün sonra lig şampiyonluğu için sahaya çıkacak



BÖYLE SEVGİ GÖRMEDİM

Geleceği merak konusu olan ve taraftarın kampanya açtığı Osimhen, takımda kalmak için yeşil ışık yaktı

VICTOR OSIMHEN: Gerçekten dayanamıyorum, o kadar sevgi gösteriyorlar bana. Kariyerimde görmediğim sevgiyi burada gösteriyorlar. Sezon sonunda bir karar almak zorundayım. Sezon sonuna kadar takım için mücadele edeceğim, sonra kararlarımızı alacağız.

YUNUS AKGÜN: İnşallah pazar günü 5. yıldızı takmak istiyoruz.

İnşallah önümüzdeki maçta taraftarımıza kupayı armağan edeceğiz.

BARIŞ ALPER: Hayırlı olsun. Şimdi ikinci kupamızı almak için bekliyoruz. İnşallah kazanacağız.

GÜNAY GÜVENÇ: İçimde fırtınalar kopuyor. 5 yılımı geçirdim Gaziantep'te. Burada kupayı kaldırmak benim için büyük bir mutluluk.



REKOR ADAM OSİMHEN

Galatasaray'da kariyerinin en çok gol attığı sezonu yaşayan Victor Osimhen, Trabzonspor karşısında da şov yaptı. Toplamda ağları 35 kez bulan Nijeryalı yıldız, Türkiye'de bir dönemde en fazla gol atan yabancı futbolcu konumundaki Mario Jardel'in (34) rekorunu kırdı. 26 yaşındaki forvet, gollerine 7 de asist ekleyerek skora toplamda 42 kez etkide bulundu.



BARIŞ'TAN GÜÇ GÖSTERİSİ

BU sezon ağları 13 kez sarsan Barış Alper Yılmaz, kendini aştı. Karşılaşmada skorun kilidini açan milli futbolcu, G.Saray'daki önceki 3 döneminden daha fazla gol kaydetti. İlk yılını boş geçerken 2022-23'te 4, 2023-24'te 7 kez fileleri havalandırdı.

ASİST'AN YUNUS!

Galatasaray'ın asist makinesi Yunus Akgün, Trabzonspor karşısında da sahnedeydi. Atılan tüm gollerin servisini yapan milli sağ kanat, asist sayısını 13'e çıkardı. Kariyerinde en fazla 2020- 21'de Adana Demirspor'da kiralık oynarken 12 gol pasını geçerek dün kariyer rekoruna imza attı.

GÖZLER SÜPER KUPA'DA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrası Süper Kupa 2025'te format değişikliğine gidilerek 4'lü takım sistemi getirilmişti. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu dev organizasyonda eşleşmeler bir takım dışında belli. 2026 Ocak'ta tarafsız sahalarda ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan turnuvada Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor yarı final oynamaya hak kazanmış durumda. Ligi üçüncü sırada bitirecek olan kulüp de bu takımlar arasına katılacak.

REKOR SARAY

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda daha önce 24 kez final oynarken, 19 defa kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı en çok kazanan takım olan Aslan, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.



TARAFTAR ÇILDIRDI!

Gaziantep'te tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı futbolseverler dün "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratıyla kulüp başkanı Dursun Özbek'e mesaj gönderdi. Nijeryalı yıldız, bu tezahürata alkışla karşılık verdi.

KASAYA DEV GELİR

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, önemli bir geliri de elde etmiş oldu. Dün geceyi zaferle bitiren sarı-kırmızılı ekip, 1.5 milyon dolar (yaklaşık 58 milyon TL) ödülü kasasına koymayı garantiledi. Geçtiğimiz sezon gibi final oynama başarısı gösteren Trabzonspor ise 900 bin dolar (yaklaşık 34.9 milyon TL) kazand.ı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Galatasaray'ı kutladı. Erdoğan mesajında, "Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE ATV'YE KİLİTLENDİ

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve büyük heyecana sahne olan Türkiye Kupası finali ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlandı. Tüm Türkiye'nin ekrana kilitlendiği karşılaşmayı milyonlar, HD kalitesiyle izledi. Maç öncesi ve sonrası gelişmeler de A Spor'daydı.