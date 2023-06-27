Latin ateşi

Transferde vites yükseltmeye hazırlanan G.Saray'da orta sahaya bir büyük yıldız takviyesi daha yolda.İtalyan basını, 1 sezon kontratı kalan oyuncuyu Paris ekibinin satmaya sıcak baktığı veMerkez orta saha olarak görev yapan 1.80'lik oyuncu geçen sezonCorriere dello Sport'un haberinin bir diğer detayı ise Lucas Torreira için Lazio'nun ısrarcı olduğu. Bu sezon Okan Buruk'un prenslerinden biri olan Torreira'nın ayrılığı için Lazio ile masaya oturulacağı iddiaları ortaya atılsa da sarı-kırmızılı yönetim Torreira'yı göndermeden Paredes'i takıma kazandırmanın peşinde.Boca Juniors'tan Roma'ya 6 milyon Euro'ya giden Paredes, Zenit'e 23 milyon Euro, oradan da PSG'ye 40 milyon Euro'ya transfer oldu.