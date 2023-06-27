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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Latin ateşi

ÇAĞDAŞ HALICI
Latin ateşi

Okan Buruk’un prensi Torreira’ya ayrılık vizesi yok. Uruguaylı oyuncunun yanına PSG’den Paredes ile anlaşmaya varıldı. İkili Şampiyonlar Ligi’nin kapılarını birlikte açacak

Transferde vites yükseltmeye hazırlanan G.Saray'da orta sahaya bir büyük yıldız takviyesi daha yolda. Aslan, 2022- 23 sezonunu Juventus'ta kiralık olarak geçiren, bonservisi ise PSG'de olan Leandro Paredes ile anlaşmaya çok yakın. İtalyan basını, 1 sezon kontratı kalan oyuncuyu Paris ekibinin satmaya sıcak baktığı ve G.Saray'ın da yıllık 2.5 milyon Euro'dan 4 sezon için anlaşmaya vardığını duyurdu. Merkez orta saha olarak görev yapan 1.80'lik oyuncu geçen sezon Juventus'la ligde 25 maça çıkarken, 966 dakika sahada kaldı, 1 gol attı.

LAZİO'NUN TEKLİFİNE KAPILAR KAPALI
Corriere dello Sport'un haberinin bir diğer detayı ise Lucas Torreira için Lazio'nun ısrarcı olduğu. Bu sezon Okan Buruk'un prenslerinden biri olan Torreira'nın ayrılığı için Lazio ile masaya oturulacağı iddiaları ortaya atılsa da sarı-kırmızılı yönetim Torreira'yı göndermeden Paredes'i takıma kazandırmanın peşinde. Sergio Oliveira ile yola devam etmeyi planlayan teknik heyetin raporuna göre de Fredrik Midtsjö kiralık ya da satılık olarak gönderilerek Paredes ile kalite daha da artırılacak.

69 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Boca Juniors'tan Roma'ya 6 milyon Euro'ya giden Paredes, Zenit'e 23 milyon Euro, oradan da PSG'ye 40 milyon Euro'ya transfer oldu.

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