Latin ateşi

Okan Buruk’un prensi Torreira’ya ayrılık vizesi yok. Uruguaylı oyuncunun yanına PSG’den Paredes ile anlaşmaya varıldı. İkili Şampiyonlar Ligi’nin kapılarını birlikte açacak
Transferde vites yükseltmeye hazırlanan G.Saray'da orta sahaya bir büyük yıldız takviyesi daha yolda. Aslan, 2022-23 sezonunu Juventus'takiralık olarak geçiren, bonservisi isePSG'de olan Leandro Paredes ile anlaşmayaçok yakın. İtalyan basını, 1 sezon kontratı kalan oyuncuyu Paris ekibinin satmaya sıcak baktığı ve G.Saray'ın da yıllık 2.5milyon Euro'dan 4 sezon içinanlaşmaya vardığını duyurdu. Merkez orta saha olarak görev yapan 1.80'lik oyuncu geçen sezon Juventus'la ligde 25 maça çıkarken,966 dakika sahada kaldı, 1 gol attı.
LAZİO'NUN TEKLİFİNE KAPILAR KAPALI
Corriere dello Sport'un haberinin bir diğer detayı ise Lucas Torreira için Lazio'nun ısrarcı olduğu. Bu sezon Okan Buruk'un prenslerinden biri olan Torreira'nın ayrılığı için Lazio ile masaya oturulacağı iddiaları ortaya atılsa da sarı-kırmızılı yönetim Torreira'yı göndermeden Paredes'i takıma kazandırmanın peşinde. Sergio Oliveira ile yola devam etmeyiplanlayan teknik heyetin raporunagöre de Fredrik Midtsjö kiralıkya da satılık olarak gönderilerek Paredesile kalite daha da artırılacak.
69 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Boca Juniors'tan Roma'ya 6 milyon Euro'ya giden Paredes, Zenit'e 23 milyon Euro, oradan da PSG'ye 40 milyon Euro'ya transfer oldu.