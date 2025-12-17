Lemina’nın veliahtı Dennis

Ara transferde önceliği 6 numara takviyesine veren Galatasaray, arayışlara başladı. Premier Lig ekibi Brentford ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Vitaly Janelt ile temas kuran sarı-kırmızılılar, yurt içinden de bir yıldız adayını gözüne kestirdi: Anthony Dennis...
Göztepe'nin ön liberosu Dennis, bu sezon 15 maçta 3 gole imzasını koydu. 6 ve 8 numara pozisyonunda görev yapan Nijeryalı oyuncu, Galatasaray tarafından yakından takip ediliyor. Romulo'yu sezon başında Leipzig'e 20 milyon Euro'ya satan Göztepe, Dennis'e 10 milyon Euro'ya yakın değer biçiyor.
Alanyaspor'dan Maestro'nun ismi uzun süredir Galatasaray'a yazılsa da Göztepe'den Dennis'in listede olduğu öğrenildi. 2004 doğumlu dinamoya, +2 kuralına uygun olduğu için sıcak bakılıyor ve sakatlık riski taşıyan Lemina'ya alternatif olarak görülüyor.