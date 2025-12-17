Lemina’nın veliahtı Dennis

Ara transferde önceliği 6 numara takviyesine veren Galatasaray, arayışlara başladı. Premier Lig ekibi Brentford ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Vitaly Janelt ile temas kuran sarı-kırmızılılar, yurt içinden de bir yıldız adayını gözüne kestirdi:Göztepe'nin ön liberosu Dennis, bu sezon 15 maçta 3 gole imzasını koydu. 6 ve 8 numara pozisyonunda görev yapan Nijeryalı oyuncu, Galatasaray tarafından yakından takip ediliyor.Alanyaspor'dan Maestro'nun ismi uzun süredir Galatasaray'a yazılsa da Göztepe'den Dennis'in listede olduğu öğrenildi. 2004 doğumlu dinamoya, +2 kuralına uygun olduğu için sıcak bakılıyor ve sakatlık riski taşıyan Lemina'ya alternatif olarak görülüyor.