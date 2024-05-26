Lider gidiyoruz şampiyon dönelim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta boyunca oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı. Başkan Dursun Özbek iki kez Florya'ya gelerek teknik heyet ve takıma moral verdi.Dün Konya yolculuğu öncesi Florya'da son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularına,diyerek motive etti. Cezalı Hakim Ziyech dışında eksiği bulunmayan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ilk 11'e girecek ve joker Barış Alper sağ açığa geçecek.İlk 11'de sahaya en son 4-0 kazanılan Hatay deplasmanında çıkan Kerem Aktürkoğlu o maçta 45 dakika sahada kalmıştı. Milli oyuncu şans bulduğu son 5 lig karşılaşmasında oyuna sonradan girerken bugün sahaya ilk 11'de çıkacak. Kerem bu sezon ligde 12 kez fileleri sarsarken 6 defa da asist yaptı.F.Bahçe'ye mağlup olan G.Saray bugün Konya karşısında yenilirse bir ilk yaşanacak. Okan Buruk yönetiminde ligde 73 maça çıkan sarı-kırmızılılar üst üste hiç iki kez kaybetmedi.G.Saray'ı Konya'ya yüzlerce taraftarı uğurladı. Dün öğlen saatel rinde Florya'ya akın etmeye başlayan taraftarlar, Konyaspor maçı için tesisten ayrılan teknik heyet ve oyunculara tezahüratlarla moral verdi.