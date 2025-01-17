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Giriş Tarihi: 17.1.2025

Liderin ‘Hatay’a tahammülü yok!

Ligde namağlup zirvede yer alan G.Saray, bugün Hatayspor maçı ile ikinci yarıya başlıyor

Liderin ‘Hatay’a tahammülü yok!

Süper Lig'de ikinci yarı bugün Mersin'de başlıyor. 9 puanla düşme hattına demir atan Hatayspor'un konuğu 50 puanla zirvede olan Galatasaray. Yeni teknik direktörü Murat Şahin ile ilk maçına çıkacak ev sahibi ekipte kaleci Erce Kardeşler ve Rui Pedro cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise İcardi dışında Gabriel Sara sakatlığı nedeniyle yok. Galatasaray'da kaleci Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper gelecek haftaki Konya maçı öncesinde kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, rakipleri Hatayspor'u ciddiye almaları yönünde oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunda rotasyona gitmeyi düşünmüyor.

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Liderin ‘Hatay’a tahammülü yok!
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