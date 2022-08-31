Mauro icardi için büyük gün

Mauro İcardi transferinde artık kritik sürece girildi. Sarıkırmızılılar, 3 milyon Euro önerip kalan 5 milyon Euro'luk yıllık ücretini PSG'nin karşılayacağı kiralama teklifini yaptı.Menajeri ve eşi Wanda Nara bu ülkelerden takımlarla görüşürken en önde gelen aday ise Sevilla. Avrupa'da yarın bitecek olan transfer döneminde İcardi anlaşma sağlayamazsa bu kez rotası Türkiye'ye dönecek. Fransız basını,TRABZONSPOR maçında son dakikalarda oyuna giren Barış Alper Yılmaz kendi isteğiyle Rezerv Lig'de oynamaya devam etti. Galatasaray'ın, Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçta bir gol atan Barış Alper,üper Lig'de ilk 4 hafta dikkate alındığında Galatasaray tam 43 yıl sonra en az gol attığı sezonu yaşadı.memnun olmayan Okan Buruk'u takım savunması ise mutlu etti. 31 sene sonra ilk 4 haftada sadece 1 gol yiyen Galatasaray 3 maçta kalesini kapadı.