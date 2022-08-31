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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Mauro icardi için büyük gün

Mauro icardi için büyük gün

Galatasaray, Avrupa kulüplerinden teklif almayı bekleyen Arjantinli golcüde yarını iple çekiyor. İcardi için Trabzon da devrede

Mauro İcardi transferinde artık kritik sürece girildi. Sarıkırmızılılar, 3 milyon Euro önerip kalan 5 milyon Euro'luk yıllık ücretini PSG'nin karşılayacağı kiralama teklifini yaptı. Ancak Arjantinli oyuncu için asıl hedef İngiltere, İspanya ve İtalya… Menajeri ve eşi Wanda Nara bu ülkelerden takımlarla görüşürken en önde gelen aday ise Sevilla. Avrupa'da yarın bitecek olan transfer döneminde İcardi anlaşma sağlayamazsa bu kez rotası Türkiye'ye dönecek. Fransız basını, G.Saray'ın yanı sıra Trabzonspor'un da İcardi için devreye girdiğini yazarken, her iki ekibin de yarın yapılacak son gün görüşmelerine odaklandığını vurguladı.

BARIŞ, REZERV LİG'DE KENDİNE GELDİ
TRABZONSPOR maçında son dakikalarda oyuna giren Barış Alper Yılmaz kendi isteğiyle Rezerv Lig'de oynamaya devam etti. Galatasaray'ın, Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçta bir gol atan Barış Alper, Ümraniyespor'a karşı da hat-trick yapmıştı.

ASLAN'IN İKİ YÜZÜ
Süper Lig'de ilk 4 hafta dikkate alındığında Galatasaray tam 43 yıl sonra en az gol attığı sezonu yaşadı. 4 maçta sadece 2 kez ağları sarsan sarı-kırmızılı takımda eleştiri okları yeni transfer Haris Seferovic'e çevrildi. 9 numaradan memnun olmayan Okan Buruk'u takım savunması ise mutlu etti. 31 sene sonra ilk 4 haftada sadece 1 gol yiyen Galatasaray 3 maçta kalesini kapadı.

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Mauro icardi için büyük gün
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