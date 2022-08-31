Mauro icardi için büyük gün

Galatasaray, Avrupa kulüplerinden teklif almayı bekleyen Arjantinli golcüde yarını iple çekiyor. İcardi için Trabzon da devrede
Mauro İcardi transferinde artık kritik sürece girildi. Sarıkırmızılılar, 3 milyon Euro önerip kalan 5 milyon Euro'luk yıllık ücretini PSG'nin karşılayacağı kiralama teklifini yaptı. Ancak Arjantinlioyuncu için asıl hedef İngiltere,İspanya ve İtalya… Menajeri ve eşi Wanda Nara bu ülkelerden takımlarla görüşürken en önde gelen aday ise Sevilla. Avrupa'da yarın bitecek olan transfer döneminde İcardi anlaşma sağlayamazsa bu kez rotası Türkiye'ye dönecek. Fransız basını, G.Saray'ın yanı sıraTrabzonspor'un da İcardi için devreye girdiğiniyazarken, her iki ekibin de yarın yapılacakson gün görüşmelerine odaklandığını vurguladı.
BARIŞ, REZERV LİG'DE KENDİNE GELDİ
TRABZONSPOR maçında son dakikalarda oyuna giren Barış Alper Yılmaz kendi isteğiyle Rezerv Lig'de oynamaya devam etti. Galatasaray'ın, Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçta bir gol atan Barış Alper, Ümraniyespor'a karşı da hat-trick yapmıştı.
ASLAN'IN İKİ YÜZÜ Süper Lig'de ilk 4 hafta dikkate alındığında Galatasaray tam 43 yıl sonra en az gol attığı sezonu yaşadı. 4 maçta sadece 2 kezağları sarsan sarı-kırmızılıtakımda eleştiriokları yeni transfer HarisSeferovic'e çevrildi. 9numaradan memnun olmayan Okan Buruk'u takım savunması ise mutlu etti. 31 sene sonra ilk 4 haftada sadece 1 gol yiyen Galatasaray 3 maçta kalesini kapadı.