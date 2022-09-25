Mauro İcardi sahne aldı

Milli takımlara 10'dan fazla oyuncu gönderen Galatasaray dün oynadığı hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk,, kadro kalitesine paralel oyun kalitesi de arttı. Arjantinli forvet;kaleci Okan Kocuk'un büyük hatasıyla 1-1 sona erdi. Abdülkerim'in harika uzun topuna, doğru koşu yapanEbert'in serbest vuruşunda Mehremic 30. dakikada skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıda Florya ürünü Baran Aksaka'nın pasına hareketlenen gençTopun başına geçen İcardi 'Panenka' penaltısıyla Aslan'ı galibiyete taşıdı.Hazır olmadığı için Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kadroya alınmayan Juan Mata, dün ilk kez formayı sırtına geçirdi. 10 numarada görev yapan İspanyol oyuncu, orta sahada verdiği harika paslarla göz kamaştırdı. Takımını çok iyi organize eden Mata için taraftarlar sosyal medyadan övgüler yağdırdı. 34 yaşındaki yıldız, "Galatasaray'a şampiyonluk kazanmak için geldim. Takım olarak iyi çalışıyoruz" dedi.Teknik direktör Okan Buruk, "İcardi ve Mata'nın maç görmesi önemliydi. Mata, takıma insani kalitesini de yansıtıyor" dedi. Tecrübeli hoca, "Arda Turan teknik ekibe katılacak mı" sorusuna ise "G.Saray'ın kapıları Arda'ya her zaman açıktır. Arda da futbol sonrası hangi görevde olacağına karar verecek, kendini geliştirecektir. Şu anda böyle bir görüşme olmadı" cevabını verdi.