Menajerini değiştirdi aslan’ı değişmedi!

Kiralık gelen Osimhen, ara transfer için sözleşmesine çıkış opsiyonu koydurmuştu. Taraftara aşık olan ve sezonu tamamlamaya karar veren Nijeryalı, İtalya'dan Juventus ve İngiltere'den Chelsea ile M.United'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Sözünü tutan 26 yaşındaki forvet, Rize'de attığı gollerle galibiyeti getirdi. Menajeri Roberto Calenda yerine yeni bir isimle anlaşan Osimhen, geleceğiyle ilgili kararı sezon sonunda verecek. Bonservisi Napoli'de olan yıldız oyuncunun hedefi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya aday bir takıma transfer olmak... İngiliz basını da futbolcu için Manchester United scoutlarının Rize'ye gelerek, rapor tuttuğu ve olumlu görüş bildirdiklerini açıkladı.



SEVİNÇTEN SESİ KISILDI!

Nijeryalı futbolcu maçın ardından büyük sevinç yaşarken bağırmaktan sesi kısıldı. Osimhen, kısık sesine rağmen röportajda konuşup G.Saray taraftarına olumlu mesajlar vermek istedi.