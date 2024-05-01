Mertens’le devam!

Sarı-kırmızılı forma ile ikinci şampiyonluğuna koşan Dries Mertens, 1 yıl daha G.Saray'da yola devam etme kararı aldı. Geçen sezonun başında 1+1 yıllık sözleşme ile anlaşılan ve bonservis bedeli ödenmeyenG.Saray Yönetimi ise yıldız hücumcu ile 1 yıl daha yola devam etmek istediğini iletti.36 yaşındaki futbolcu kararını sezon sonunda vereceğini söylerken, G.Saray ile prensipte anlaşmaya vardı. Yönetiminmesajına sıcak bakan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2024- 25'te de sahaya çıkacak. Deneyimli isim son 6 lig maçında 7 asist-2 gol ile 9 gole doğrudan katkı sağlarken bu sezon toplamda 9 gol-13 asistle oynadı.ADANA Demirspor maçı sonrasında 2 günlük izinde Mertens, Napoli'nin yolunu tutmuştu. Şehrin efsane futbolcusu olan Belçikalı yıldız, her gittiği yerde büyük ilgi görürken İtalyan basını ise ilginç bir haberi gündeme getirdi. Haberlere göre; Mertens, teknik direktör arayan Napoli Kulübü'ne Okan Buruk'u önerdi ve takipte olmaları gerektiğini söyledi...