Milan’ın aklı Torreira’da

başında Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Lucas Torreira, takımın en önemli dinamiklerinden biri olurken İtalyan takımlarının da gözü onda.ve piyasa değeri 15 milyon Euro olan 27 yaşındaki oyuncu ile Milan yakından ilgileniyor. Uruguay'da başladığı kariyerine ardından İtalya'da devam eden; Pescara, Sampdoria ve Fiorentina'da forma giyen Torreira için Milano kulübünün yeni sezonda G.Saray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.kariyerine golle başlayan Nicolo Zaniolo'yu milli heyecan sardı. 23 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde İngiltere ve Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmeyi bekliyor. İtalya'yı çalıştıranİtalyan hoca, transfer sürecinde yıldız oyuncuya sarı-kırmızılı kulübe gitmesi yönünde olumlu tavsiyelerde bulunmuştu.