Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Milan’ın aklı Torreira’da
Giriş Tarihi: 14.3.2023

Milan’ın aklı Torreira’da

Milan’ın aklı Torreira’da
Sezon başında Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Lucas Torreira, takımın en önemli dinamiklerinden biri olurken İtalyan takımlarının da gözü onda. 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan ve piyasa değeri 15 milyon Euro olan 27 yaşındaki oyuncu ile Milan yakından ilgileniyor. Uruguay'da başladığı kariyerine ardından İtalya'da devam eden; Pescara, Sampdoria ve Fiorentina'da forma giyen Torreira için Milano kulübünün yeni sezonda G.Saray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

ZANİOLO'NUN MİLLİ MESELESİ
Galatasaray kariyerine golle başlayan Nicolo Zaniolo'yu milli heyecan sardı. 23 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde İngiltere ve Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmeyi bekliyor. İtalya'yı çalıştıran Galatasaray'ın eski hocası Mancini, Zaniolo'nun Türkiye'deki performansını yakından takip ediyor. İtalyan hoca, transfer sürecinde yıldız oyuncuya sarı-kırmızılı kulübe gitmesi yönünde olumlu tavsiyelerde bulunmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız' mesajı
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı!
Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den PKK terör elebaşı Öcalan'a selam!
3 üniversite bitiren kişiyi "Ben Hızır'ım" diyerek dolandırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan’ın aklı Torreira’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA