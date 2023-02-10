Muhammed’in anısını formasında yaşatacak

Zanıolo, G.Saray'ın Twitter hesabından yayınlanan videoda taraftarlara mesaj yolladı. 23 yaşındaki orta saha, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Destek olmak adına ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım" dedi. Depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan isimli taraftar, İtalyan yıldızın transfer edildiği haberi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ne yaptın Erden Abi sen?" ifadelerini kullanarak Zaniolo'nun maç görüntülerini yayınlamıştı. Nicolo Zaniolo, 17 yaşında vefat eden Muhammed'in anısını yaşatmak için G.Saray'da 17 numaralı formayı giyecek