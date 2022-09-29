Musleramuslera tarih yazıyor

2011 yılında G.Saray'a imza atan Fernando Muslera, kulübün en çok forma giyen ve en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu oldu.Sırasıyla Fatih Terim, Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink, Tudor ve Okan Buruk'la çalışan Uruguaylı 1 numara, başkan olarak Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'i gördü.Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Muslera, Adana Demir deplasmanında 429. kez sarı- kırmızılı takımın kalesini koruyacak ve 428 maça çıkan kulüp efsanelerinden Ergün Penbe'yi geride bırakacak.ve 479 maça çıkan Sabri Sarıoğlu'nu yakalama şansı bulunuyor.